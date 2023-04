Crac Veneto Banca, l’impiegato che propose le azioni alla cliente non deve risarcire: «Danni imputabili solo ai vertici»

«Il fatto che le azioni acquistate fossero sopravvalutate non è fatto imputabile al dipendente». Poche parole che sbarrano, nei fatti, un’altra strada ai truffati da Veneto Banca per ottenere il risarcimento di quanto perso. Sono quelle estratte da una sentenza civile di pochi giorni fa, scritte dal giudice del Tribunale di Treviso Alberto Barbazza che si è espresso a favore di un dipendente di Veneto Banca, difeso dagli avvocati Maria Bruschi e Valentina Gatti. La sentenza è perentoria e chiarisce che il dipendente di fatto operava all’interno delle linee sancite dai vertici dell’istituto, e che il danno caso mai sarebbe imputabile alla mala gestione societaria, non all’operato dell’impiegato.

La prima sentenza civile

Mentre prosegue il filone penale, questa è la prima sentenza civile sulla richiesta di risarcimento avanzata da uno degli investitori non rivolta alla banca, ma all’impiegato che ha proposto la vendita delle azioni poi rivelatesi carta straccia. «Una sentenza che fa giurisprudenza», dicono i legali dell’impiegato dell’istituto di credito messo in liquidazione nel 2017. Una sentenza che riguarda, da vicino, tutti coloro che oltre a costituirsi nel processo penale a carico dei vertici della società che ha già portato ad alcune condanne, hanno provato, tramite il civile, a chiedere il risarcimento ai dipendenti. In particolare a intentare la causa è stata una donna che nel 2013 si era rivolta a Veneto Banca per investire 98 mila euro ricevuti attraverso un’eredità, e che dopo un paio di incontri sono stati destinati a all’acquisto di azioni dell’ex Popolare di Asolo e Montebelluna.

La versione della donna

L’azionista – una casalinga con diploma di scuola media inferiore e possibilità economiche esigue – ha riferito di non avere mai fornito alcuna informazione per la compilazione del Mifid (il questionario che serve a valutare la consapevolezza dell’investitore). Dopo alcuni mesi dall’acquisto comunque ha cominciato a chiedere la liquidazione dell’investimento, senza però ottenere alcun riscontro, tanto da pretendere un incontro al direttore di filiale, durante il quale, riferisce, è stata rassicurata. Nella primavera del 2015 ha poi chiesto che una parte dell’investimento gli venisse rimesso a disposizione per delle spese personali. Le sono stati dati trentamila euro, e scoprendo però, solo mesi dopo, che in realtà arrivavano da una linea di credito aperta su un nuovo conto corrente, e non dalle azioni acquistate in precedenza. Solo ad ottobre del 2016 ha scoperto di aver perso quanto investito, oltre ad essere a sua volta debitrice delle banca per l’ultimo credito ricevuto. Da qui la causa civile all’impiegato di riferimento, a cui ha chiesto complessivamente un risarcimento da 154 mila euro.

La difesa del dipendente

Il dipendente, a sua volta, in risposta ha riferito di essere un semplice impiegato, e di aver informato nei dettagli l’azionista delle operazioni messe in atto. Per il giudice – si legge nella sentenza – “non si può ritenere che il dipendente rivestisse un ruolo apicale o dotato di poteri discrezionali slegati dall’approvazione dei dirigenti della banca”. E ancora: “era un semplice impiegato incaricato di seguire i clienti privati nei propri investimenti su direttiva e controllo dell’istituto bancario stesso”. E poi chiama in causa l’ex popolare, “gli obblighi di protezione ed informazione ricadono interamente sulla banca, che è chiamata a vigilare sul loro rispetto da parte dei propri dipendenti”; quindi “non può ritenersi sussista in capo al dipendente alcuna responsabilità autonoma”. Inoltre secondo il giudice del Tribunale di Treviso l’azionista non ha dimostrato che l’impiegato fosse a conoscenza delle reali condizioni dell’istituto bancario, ne dell’imminente svalutazione, “il danno è conseguito esclusivamente ad una mala gestione societaria, imputabile agli organi di vertice dell’istituto di credito”.