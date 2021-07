Crisanti: Variante Delta, ecco cosa comporterà per vaccinati e non

A giugno ha pubblicato tre studi su Nature, due sulle zanzare e uno sulla bontà dell’immunità dei guariti dal Covid, ora lavora alla perizia per il Tribunale di Bergamo sulla zona rossa e presto andrà in vacanza all’Isola d’Elba. Andrea Crisanti, 66 anni, professore ordinario di Microbiologia a Padova dopo anni all’Imperial College di Londra, non rinuncia però ad avvertire che secondo lui «non siamo sulla buona strada per l’uscita dalla pandemia, anzi continuando così stiamo creando il terreno per una nuova variante del tutto resistente ai vaccini».

Variante Delta

«Non bellissimo, perché la protezione con la doppia dose cala dal 94 al 64 per cento. Conferma i dati inglesi e cioè che la variante Delta infetta i vaccinati e si trasmette più pericolosamente».

Questo che cosa comporta?

«Per i non vaccinati si fa dura, perché sono più esposti al virus. Per i vaccinati invece resta importante mantenere le misure di sicurezza, perché esiste la possibilità di reinfettarsi».

Perché i vaccini non sono efficaci al 100 per cento e perché non tutti rispondono ugualmente alle dosi?

«Certo, pensiamo agli anziani e ai soggetti fragili la cui l’immunità può durare di meno per esempio, rendendo auspicabile una terza dose».

E l’Italia?

«Non contrasta il contagio in nessun modo per decisioni politiche che rifiuto di commentare».

Intende che si è preferito favorire la ripresa e il turismo?

Foto LaPresse – Anteo Marinoni 16/02/2017 Venezia ( Italia) Cronaca Emergenza turismo a Venezia Nella foto: scene di sovraffollamento e degrado nel centro storico veneziano Photo LaPresse – Anteo Marinoni February 16, 2017 Venice ( Italy) News Turists Emergency in Venice – turists people crows Venice

«Come l’anno scorso del resto, sottovalutando i rischi per l’autunno. L’Italia era e rimane in una condizione di vulnerabilità».