Crisi Speedline, arrivate le manifestazioni d’interesse per rilevare l’azienda

Si terrà martedì 2 maggio al ministero delle Imprese e del Made in Italy un incontro con la svizzera Ronal, proprietaria della Speedline di Santa Maria di Sala per analizzare le manifestazioni d’interesse vincolanti pervenute nelle scorse settimane per la storica fabbrica di cerchi in lega veneziana. Lo riferisce il segretario di Fim-Cisl Venezia, Matteo Masiero, secondo cui “serve la massima trasparenza, e siamo certi che le istituzioni faranno la loro parte affinché la vendita si concluda nel migliore dei modi. Per noi sarà fondamentale essere protagonisti, con le stesse istituzioni e il territorio”.

I sindacati

A detta dei sindacati, la scelta del potenziale investitore, se da un lato potrà rispondere agli interessi di Ronal, dall’altro dovrà essere la più convincente, attraverso il risultato di un’analisi profonda, dettagliata, in grado di dare garanzie per il futuro.”Per noi dovrà tenere conto soprattutto dell’aspetto occupazionale – prosegue Masiero – e della solidità del progetto industriale, ma pure dell’allargamento del perimetro produttivo oltre ai marchi principali e alla possibilità d’inserire nell’operazione lo stabilimento AppTech di Mestrino (Padova). E al ministero chiederemo di favorire questo processo di mediazione. La proposta più solida per le famiglie e il territorio, non la più conveniente per Ronal, che un anno fa ha deciso di abbandonare questa importante realtà industriale dopo esserne entrata in controllo nel 2007. Inoltre inviteremo le istituzioni a fare la loro parte al nostro fianco nell’interesse dei lavoratori”.