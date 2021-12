Da Dalt: «Una bambina morta per il Covid in Veneto»

Cresce l’incidenza del Covid anche fra i bambini in Veneto. Purtroppo nell’ultima settimana c’è stato anche il primo decesso, come ha rivelato Liviana Da Dalt, direttrice del Dipartimento Salute della Donna e del Bambino dell’Azienda Ospedale Università di Padova, durante la conferenza stampa dalla sede della Protezione civile a Marghera.

La prima piccola vittima

In base a quello che siamo riusciti a sapere di questo caso, si tratta di una bambina di tre anni della provincia di Venezia che era stata ricoverata in ospedale a Padova e che è morta la notte di Natale. La sua situazione di salute viene definita “complessa”.

L’avviso

Da Dalt aveva avvertito che l’incidenza del Covid in età pediatrica stava aumentando tantissimo. In Italia siamo arrivati a 36 decessi. In Veneto ci sono stati 300 bambini ricoverati da inizio pandemia, 13 dei quali in terapia intensiva.

Risulterebbe che la patologia di cui la bambina soffriva sia la ganglosidiosi, una malattia rara per la quale non esistono cure. “La malattia è ereditaria e trasmessa con modalità autosomica recessiva. In questo tipo di trasmissione entrambi i genitori sono portatori (di un gene mutato) e a ogni gravidanza c’è il 25% di probabilità di avere un figlio affetto (che ha ereditato entrambi i geni)”. Su questa grave situazione si è innestata la positività al Covid e, a quanto pare, una polmonite che alla fine si è rivelata letale per la piccola.