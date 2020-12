Da oggi confini comunali chiusi dalle 14

Grande è la confusione sotto il cielo ma la situazione è lungi dall’essere eccellente. Da oggi nel territorio regionale è in vigore l’ordinanza di Luca Zaia che vieta gli spostamenti extracomunali successivi alle ore 14. La stretta tinge di arancione la fascia gialla di “rischio moderato” che l’Istituto superiore di sanità conferma al Veneto (a dispetto di un indice di contagiosità Rt pari a 1,07 e secondo solo al Molise) mentre Roma, per voce del premier Giuseppe Conte, annuncia che alla Vigilia l’intero Paese entrerà in zona rossa «attenuata» e vi resterà quasi sempre fino all’Epifania, circostanza destinata ad “assorbire”, inasprendole, le limitazioni del governatore. Ma fino al 24 saranno queste ultime a regolare le nostre giornate pur con un corredo di deroghe che ne attenua l’impatto proibizionista.

I negozi

Detto che a partire dalle 2 pomeridiane è permesso circolare liberamente per le consuete ragioni di lavoro, necessità e salute (autocertificate), sono numerose le eccezioni ulteriori. Riguardano, ad esempio, l’autorizzazione alla spesa e all’attività sportiva altrimenti impossibili nel comune di residenza per mancanza di supermarket o palestre; l’attività scoutistica e il soggiorno turistico nelle seconde case; i servizi alla persona (parrucchiere e barbieri, esenti da limiti di orario, in primis); il rientro alla residenza «sempre ammesso» a prescindere dall’orario di partenza; l’assistenza a parenti e congiunti soli o bisognose di sostegno. «Non cercate le scappatoie. Nessuno si diverte a restringere la libertà altrui, tutti abbiamo ragione di lamentarci, anch’io avrò le mie limitazioni familiari ma gli amministratori servono per questo, per decidere», le parole di Zaia «Non aspiro al ruolo di eroe né a quello del dittatore, questa ordinanza mira a scongiurare gli assembramenti del fine settimana, principale veicolo dell’epidemia. È un percorso trasparente, l’ho adottata per avere la coscienza a posto rispetto ai cittadini esposti al rischio. La filosofia non è quella di giocare a guardie e ladri, chi cerca il cavillo utile a eludere le norme sbaglia prospettiva: il freno ai contagi richiede la collaborazione attiva di tutti, le furbizie danneggiano soprattutto i soggetti più fragili che hanno diritto alla maggiore tutela».

Attenti al weekend

Nell’attesa di valutarne gli effetti nel week end, al record assoluto di tamponi rapidi e molecolari (+52 mila nelle ventiquattr’ore) corrispondono l’ennesimo primato di contagi e l’elevato numero di decessi, peraltro mediamente inferiori (0,10% di incidenza sulla popolazione) alle altre regioni nordiste. Spiragli arrivano invece dal calo tendenziale dei ricoveri («Ma è presto per parlare di una tendenza») e, soprattutto, dal ventilato anticipo a fine mese della campagna vaccinale: «Sulla regìa stiamo discutendo perché a livello nazionale ci sono proposte che rischiano di smantellare un sistema che funziona». La pioggia di critiche? Sento parole ingiuste, c’è chi prova a cavalcare il momento difficile, ci vuole un po’ d’amore per il Veneto».