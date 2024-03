Da Re e il ritorno della Lega Nord: «Fedriga al posto di Salvini»

Il primo a pronunciare la parola Nord è stato Luca Zaia due settimane fa esatte: «Mi piaceva di più la Lega Nord». Dirompente. Il secondo a parlare dall’assemblea del partito a Treviso era stato l’assessore regionale Federico Caner: «Via il nome del segretario dal simbolo». E adesso, dopo l’espulsione sancita dal direttivo regionale (14 a 4), l’europarlamentare Toni Da Re: «Mi ha buttato fuori dalla Lega per Salvini, ho ancora la tessera della Lega Nord. Ci presenteremo alle amministrative contro la Lega». Al centro c’è il partito in cui tutti e tre militano e che, per molti, è passato da «sindacato del Veneto» a movimento nazionale. «Sarebbe meglio pensare al ponte di Vidor, dove passano i nostri prodotti artigianali e agricoli, più che al ponte di Messina» sintetizza l’ex leghista Da Re, cacciato per l’insulto a Matteo Salvini che è stato l’ultima riga di una lista lunga così di critiche al leader e alla linea del partito («troppo a destra», «poco nordista», «se c’è il generale Vannacci me ne vado io»).

Il candidato ideale

E già fa un nome per il post Salvini: il presidente del Friuli-Venezia Giulia (veronese) Massimiliano Fedriga. «È la persona giusta, ci siamo sentiti nei giorni scorsi – scandisce Da Re -. Quando le cose vanno male, c’è sempre qualcuno che prende in mano la situazione per trovare una soluzione». E sono in tanti a vedere nel governatore vicino un segretario in grado di riportare la Lega alle istanze delle origini: giovane, amministratore, moderato, dialogante. Il candidato ideale per molti ha sempre declinato l’offerta di prendere in mano il partito (sì, Zaia, che da queste cose si tiene sempre a distanza). E Fedriga, interpellato, risponde: «Voglio fare il governatore, non sarei all’altezza, abbiamo già un segretario. La Lega deve restare unita, è fondamentale».

Confronto dopo le Europee

Che siano le premesse per una scissione del Carroccio, con i salviniani da una parte e i nostalgici «bossiani» dall’altra, è più che prematuro se non lontanissimo. Ma «l’idea Fedriga» e il ripristino della «Lega Nord» sono sintomi dello stesso malessere e di una crisi identitaria che scoppierà dopo le Europee, di un movimento che parte piano e si stratifica. Lo dicono soprattutto «fuori sacco» perché adesso non è il momento, bisogna stare uniti. Tuttavia c’è la convinzione che la probabile batosta alle elezioni di giugno richiederà una riflessione (dopo quelle sulle sconfitte a Padova, Verona, Vicenza e il tracollo alle politiche). «Questa volta non si potrà più rinviare» sussurrano. È una rete forte, territoriale, fatta di graduati e semplici militanti, delusi, arrabbiati, pronti a unirsi nella battaglia. Ma se a sostenere Da Re, cacciato senza appello per gli insulti, non c’è nessuno, la sua espulsione mette in moto qualcosa. Le «operazioni nostalgia», dicono a ripetizione, funzionano poco. Servono parole nuove, radici profonde ma sguardo lungo al futuro. Eppure le anime «ribelli» si stanno coalizzando contro il leader, da Roma a Venezia. Sono gli ormai famosi «mal di pancia della base», la struttura stessa su cui si fonda la Lega: estremamente gerarchica ma tellurica alle fondamenta quando i sondaggi hanno meno di una cifra davanti alla percentuale.

La sfida di Da Re

Da Re è carico come una molla quando parla da quello che fu il suo autolavaggio fino al 2018, a San Vendemiano, sinistra Piave. «Ho versato alla Lega Nord il mio obolo di quasi 120 mila euro in quote mensili, vuol dire che il partito esiste. Sarà anche una scatola vuota ma i soldi devono esserci dentro, e magari andremo a capire meglio, anche se c’è un macigno come i 49 milioni di debito». Le Leghe, dice, «sono già due, si vede anche nelle sezioni, la Lega per Salvini è un’usurpazione e il 9 giugno sancirà se sarà ancora segretario. Se un partito scende dal 33% al 6% in 5 anni, forse qualche riflessione andrebbe fatta». E annuncia che alle elezioni di Vittorio Veneto, concomitanti con le Europee, ci sarà anche lui. Contro il partito in cui ha militato per 42 anni. Candidato sindaco, appoggiando un candidato («Posocco viene con me»), molte strade sono aperte, prende tempo per pensarci. «Ma non appoggerò mai il candidato del segretario Stefani» afferma mentre il telefono continua a suonare di solidarietà (telefonate, messaggi, è tutta una). E la presenza dell’ex sindaco Tonon, quota Pd, mette tutti sull’allerta: se i due si uniscono per mettere all’angolo il partito di Salvini, la sfida vittoriese diventa tostissima.

Roberto Marcato

Ieri, durante un dibattito televisivo, sul caso Da Re è intervenuto l’assessore Roberto Marcato: «Se non avesse avuto l’idea di proporre Manzato alla segreteria al posto mio, leggeremmo un’altra pagina. Di fronte all’offesa il partito deve prendere posizione, ma un partito popolare come il nostro doveva trovare una soluzione diversa, trattandosi di un europarlamentare ed ex segretario regionale, cercando una conciliazione per evitare di aggiungere criticità».