Dainese vince al fotofinish sul traguardo di Caorle

Un veneto trionfa a Caorle. È il padovano Alberto Dainese il vincitore della 17esima tappa del Giro d’Italia, da Pergine Valsugana a Caorle di 197 km.Doveva essere una festa e festa è stata, per la prima assoluta della corsa rosa a Caorle. La prima tappa veneta del Giro non ha tradito le attese. Una Caorle in versione estiva, con tanto sole e caldo, ha accolto la carovana. Tantissima gente sul traguardo, ma anche lungo le strade, per una festa che ha coinvolto tutto il litorale.

La tappa

La tappa è stata contraddistinta da una lunga fuga, prima a quattro e poi ristretta al solo belga Leysen. Ma i velocisti non potevano perdere l’ultimo treno utile per la volata, prima delle Dolomiti. E infatti il ricongiungimento c’è stato prima dell’ingresso a Caorle. Lo sprint finale è stato uno dei più belli di questo giro, risolto solo la fotofinish. La vittoria è andata ad Alberto Dainese, il 25enne della Dsm. Dainese è di Abano Terme. Una vittoria quasi in casa per lui, davanti al grande favorito Jonathan Milan, anche lui quasi sulle strade di casa essendo di Tolmezzo.