Daniele Trabucco: le polemiche di questa decrepita vecchia politica non ci toccano. Dugin è un intellettuale europeo e come tale l’abbiamo considerato

La polemica innescata sul nulla riguardo la presenza di Alexander Dugin serve solo a una certa, vecchia, politica. Dugin fu invitato per il corso di alta formazione su iniziativa del professor Pacini del Campus universitario di alta formazione Unidolomiti, presso la quale mi onoro di insegnare.

L’iniziativa risale a un periodo antecedete il conflitto russo-ucraino e comunque si trattava di un confronto aperto sulla pluralità delle posizioni filosofiche e socio-politiche in Europa.Tra l’altro, il seminario, era programmato anche per il prossimo settembre, ma per ragioni elettorali è stato terminato prima.

Ls polemica

Il filosofo e politologo russo – al quale va il nostro cordoglio per la morte della figlia – è una delle personalità più influenti non soltanto nel proprio Paese e pertanto non può essere ignorato da chi si occupa di geopolitica e questioni internazionali. E’ come se accusassimo la rivista Limes di essere filorussa o filoucraina quando si occupa di Dugin o di Zelenky. Che dire, allora, della presenza a Udine dello stesso Dugin, il 15 giugno 2019 invitato dal filosofo Emanuele Franz e dal Comune di Udine? Qualcuno si è bevuto il cervello oppure pensa che, approfittando della guerra russo-ucraina, si possa tornare al clima di guerra fredda creando posizioni di privilegio e mettendo altri in posizioni di esclusione a priori per il governo del Paese. Non è così e gli elettori e le elettrici italiane il 25 settembre dimostreranno di aver capito il trucco.