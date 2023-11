Darco Pellos nominato nuovo Prefetto di Venezia. Brugnaro: “Da subito piena collaborazione”

Il sindaco Luigi Brugnaro, a seguito della nomina da parte del Consiglio dei Ministri, ha subito assicurato personalmente il supporto di tutta la Città metropolitana di Venezia al nuovo prefetto, Darco Pellos.

Il benvenuto di Brugnaro

“Un benvenuto a Darco Pellos, chiamato dalla Premier Meloni e dal Ministro Piantedosi a svolgere un incarico importante e molto delicato per la nostra Città, perché la Prefettura è sede periferica del Ministero dell’Interno e rappresentanza territoriale del Governo. Sono certo che avvieremo da subito un percorso di piena collaborazione istituzionale – ha dichiarato Brugnaro – Un ringraziamento a Michele di Bari per l’impegno dimostrato in questi mesi, che sono stati particolarmente intensi. A nome di tutta la comunità veneziana, formulo i migliori auguri per la sua nuova sfida professionale come Prefetto di Napoli”.

Chi è

Darco Pellos, 63 anni, già direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento nazionale dei vigili del fuoco, lascia la prefettura di Ancona, dove era arrivato nel maggio del 2021. Nella sua lunga carriera ha ricoperto numerosi incarichi tra i quali il ruolo di vice prefetto vicario di Milano, di Forlì, di Belluno e di prefetto di Trapani.