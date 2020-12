Giornata di sussurri e grida con il Veneto avviato ad un percorso bicolore: fascia arancione nel fine settimana alle porte (ovvero circolazione limitata all’ambito comunale e chiusura H24 di bar e ristoranti) e balzo in zona rossa dal 24 dicembre al 7 gennaio, con divieto generalizzato di spostamenti non dettati da salute, lavoro o necessità. È la prospettiva condivisa da Luca Zaia nel corso del lungo confronto – tuttora in corso – con i ministri e il premier. Fin qui recalcitrante ai provvedimenti drastici, il governatore muta ora atteggiamento.

Il problema ospedali

A dettare la svolta ha concorso non tanto l’incidenza dei contagi («Ieri, a fronte di 54 mila tamponi e test, la percentuale di positivi è risultata 6,98%, inferiore alla media nazionale») quanto il timore per la tenuta del sistema sanitario, sottoposto a mesi di stress test e prossimo ormai alla soglia critica: «Non vogliamo giungere al punto di negare le cure a chi ne ha bisogno», le parole di Zaia, «la curva epidemiologica impone ulteriori restrizioni, lo affermo con chiarezza e senza remore. I tempi? È una questione di ore, ai ministri Boccia e Speranza abbiamo espresso la nostra disponibilità a condividere soluzioni utili a frenare il contagio, soprattutto nel week end e nelle festività quando il pericolo di assembramenti diventa palpabile».

A chi la scelta?

«Mi sono opposto a misure in ordine sparso, preferirei fosse l’esecutivo ad assumere una decisioni, non è un palleggio di responsabilità, lo dico perché in tal caso i ristori alle attività economiche danneggiare sarebbero garantiti dai Dpcm in vigore. Se ciò non sarà possibile, provvederemo noi attraverso un’ordinanza. Lo ripeto: occorrono disposizioni efficaci e rigorose, viceversa a gennaio ci ritroveremmo con valori epidemiologici allarmanti». La vulgata allude al Veneto bravo a fronteggiare la prima ondata e zoppicante in quella successiva… «L’ho detto quando tutti si accanivano contro la Lombardia e ci additavano a modello, lo ribadisco ora: stiamo fronteggiando una forza della natura dalle varianti imprevedibili. A primavera ha aggredito soprattutto il Nordovest, adesso si accanisce sul bacino di Nordest: a volte, fatto tutto il possibile, entra in ballo anche la fortuna».

Vaccini

L’accenno a gennaio non è casuale: «Ci sarà la combinazione astrale di scuole riaperte, Covid, influenza e avvio delle vaccinazioni, dobbiamo arrivarci in condizioni migliori delle attuali. Le restrizioni non sono una persecuzione quando c’è in ballo la salute. Ci informano che la campagna potrebbe partire in anticipo, forse già all’inizio di gennaio, contiamo su 194 mila vaccini e, garantire le categorie più esposte, destineremo il surplus eventuale agli over 80 che vivono a casa».

La Lega dice no

Lesto, suo malgrado, a divulgare una nota che riassume l’esito di una riunione tra Matteo Salvini e i governatori leghisti che hanno affidato al friulano Massimiliano Fedriga l’incarico di trattare con Conte: «È emersa grande preoccupazione per la mancanza di certezze e programmazione da parte dell’esecutivo e la necessità di prevedere rimborsi immediati in caso di nuove serrate, anche per chiusure su porzioni limitate del Paese», recita il documento, che definisce «impensabile una chiusura a partire dal prossimo weekend senza un piano definito di ristori» e boccia la zona rossa sull’intero territorio nazionale «che smentirebbe le chiusure differenziate tra regioni fortemente volute dal governo».