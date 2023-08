Demografia d’impresa II trimestre 2023 Venezia e Rovigo: aumentano dello 0,7% le le localizzazioni attive sul I trimestre e diminuiscono dello 0,6% sul 2022

Riceviamo e riportiamo. Tra aprile e marzo aumentano, a Venezia e Rovigo, le iscrizioni al Registro Imprese del 7,4% sul secondo trimestre del 2022 per un totale di 1385 nuove iscrizioni; crescono anche le cessazioni non d’ufficio (+5,1%), per un totale di 975 cessazioni, che rimangono su livelli decisamente più bassi rispetto al periodo pre-covid. Il saldo della nati-mortalità delle imprese è positivo per 410 unità.

Le imprese

Sono 119.022 le localizzazioni d’impresa attive a Venezia e Rovigo a fine giugno 2023, di cui 90.020 sedi d’impresa e 29.002 unità locali dipendenti. Rispetto al trimestre precedente, si osserva una crescita dello 0,7%, corrispondente a 849 unità in più, mentre su base annuale si registra una diminuzione del -0,6%, con 769 localizzazioni attive in meno rispetto al 2° trimestre del 2022, condizionata da una contrazione delle sedi d’impresa dell’1,2% (-1.127 unità), compensata solo parzialmente dall’aumento dell’1,2% delle unità locali (+338 unità). Il calo delle localizzazioni è influenzato dalla forte contrazione nei settori del commercio (-598 unità rispetto al II trimestre 2022) e dell’agricoltura (-458 unità). Aumentano le imprese artigiane dello 0,6% sul primo trimestre 2023 (24.142 unità totali, -0,9% e -220 unità rispetto al secondo trimestre del 2022), le imprese femminili +0,6% (19.413 unità totali, -0,8% e -162 unità sul secondo trimestre 2022), le imprese giovanili +4,9% e +301 unità sul primo trimestre 2023 (-0,9% sul secondo trimestre 2022). Crescono, sia sul primo trimestre 2023 (+2,1%) che su base annuale (1,1%), le imprese a conduzione straniera che contano 11.173 unità.