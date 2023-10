“Dica a mia moglie che la amo tanto”

”Siete pronti?”: queste le prime parole della telefonata ricevuta poco dopo il disastro di Mestre dalla sala operativa di Protezione civile regionale. Paolo Pillon, psicologo dell’emergenza di Miane e presidente di SIPEM SoS Veneto ODV, che ha sede a Sernaglia della Battaglia, ricorda così la terribile serata del 3 ottobre scorso.

Sipem Veneto sul posto fin da subito

“Come psicologi dell’emergenza siamo sempre pronti operativamente parlando, tuttavia cosa si incontrerà nelle ore successive e capirne l’impatto non è cosa prevedibile – afferma Pillon -. Avere dei colleghi su cui contare, consultarne altri di regioni diverse durante la notte, reperire nell’immediato interpreti che si rendevano subito disponibili, venire accolti dal primario del pronto soccorso che, guardandoci negli occhi con un leggero sorriso, riponendo fiducia e speranza che tutto quello che stava succedendo sarebbe stato gestito con professionalità, amore per il lavoro che svolgiamo ma soprattutto con grande rispetto e umanità“. Sipem SoS Veneto ha sostenuto psicologicamente familiari, persone ricoverate coscienti, amici e conoscenti delle vittime nell’ospedale dell’Angelo di Mestre. Interventi rapidi ed efficaci per alleviare, per quanto loro possibile, la grande sofferenza e il dolore in questa immane sciagura. Un lavoro in team con gli psicologi presenti dell’Aulss 3 Serenissima, coordinati dalla dottoressa Rita Lorio (direttore dipartimento medicina ospedaliera) e il dottor De Rossi (direttore del Dipartimento di Salute mentale) insieme ai consoli, gli interpreti e in collaborazione con le Forze dell’ordine e il Commissariato di Polizia

L’omaggio alle vittime del cavalcavia di Mestre

Domenica 8 ottobre gli psicologi dell’emergenza sono ritornati sul luogo dell’incidente del 3 ottobre scorso per lasciare un piccolo omaggio alle vittime della tragedia: alcuni ciclamini donati da Aido Miane, parte dei quali Sipem SoS Veneto ha donato a tutto il personale medico e paramedico intervenuto nei soccorsi e nel sostegno psicologico nei giorni seguenti al disastro.