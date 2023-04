Dieci appartamenti comunali a disposizione del personale del Tribunale di Venezia

Sono 10 gli appartamenti messi a disposizione a Marghera, in via Correnti, dal Comune di Venezia al ministero di Giustizia, per assegnarli al personale degli uffici giudiziari. La firma dell’accordo tra il sindaco Luigi Brugnaro e il ministro Carlo Nordio si è tenuta venerdì 31 marzo in Comune a Venezia.

Una città troppo scomoda e cara

Si cerca così di dare un incentivo per evitare la continua fuga di impiegati pubblici, funzionari, dirigenti per la giustizia veneziana, che -seppur vincitori di concorsi – rinunciano all’incarico pur di non dover lavorare a Venezia, che considerano città scomoda e cara, nonostante il fatto che la maggior parte degli uffici giudiziari sia ora riunita alla cittadella della giustizia, che ha sede a piazzale Roma, terminal degli autobus e a un ponte di distanza dalla stazione. Il Comune promette anche la messa in servizio di navette di collegamento tra Marghera e piazzale Roma. Gli appartamenti avrebbero una grandezza di 50-70 m quadri e un prezzo d’affitto calmierato attorno ai 200 euro.

Manca il 40 per cento del personale

La carenza di personale negli uffici giudiziari veneziani è gravissima, come ricorda il presidente del tribunale Salvatore Lagana “mancano 80 unità, circa il 40% della pianta organica. Anche recentemente dei 28 funzionari vincitori di concorso assegnati al distretto, hanno accettato solo in quattro“. Altrettanto grave la situazione sul fronte magistrati: un esempio per tutti, il delicato ufficio dei giudici delle indagini e udienze preliminari a organico dimezzato.