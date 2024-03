Dna, laboratorio in stile Csi: «Ora per trovare i colpevoli ci basta un colpo di tosse»

Lavorano al buio, illuminati solo da flebili luci artificiali. Cercano l’invisibile: tracce di Dna nascoste, frammenti di impronte digitali, molecole microscopiche. È’ un vero e proprio laboratorio «Csi» quello che la Polizia di Stato ha creato da pochi mesi a Padova. Qui lavorano esperti in grado di tracciare un Dna dalle molecole rilasciate da un colpo di tosse, o da uno starnuto. Quello padovano è un progetto sperimentale unico in Italia fondato dal dirigente regionale della polizia scientifica del Veneto Giuseppe Testaì, (da pochi giorni è operativo a La Spezia ndr): «Il Dna è la prova regina per risolvere casi di omicidio, ma anche per il riconoscimento delle vittime di stragi o catastrofi in cui i corpi, purtroppo, non sono più riconoscibili» spiega il dirigente.

La strage di Cutro

Padova è all’avanguardia nelle tecniche di estrazione del Dna che, nelle indagini forensi più delicate, è la parte più complessa da portare a termine. Gli esperti in biologia sono da tempo all’interno del corpo della Polizia di stato, ora si è deciso di dare a Padova la possibilità di fare da apripista in un segmento di indagini in continua evoluzione, ma che si sta dimostrando sempre più importante. La città del Santo aveva già dimostrato una particolare vocazione per questo tipo di indagini biologiche, anche in base a questa specializzazione si è deciso di far partire proprio qui il progetto sperimentale del laboratorio biologico. Gli esperti di Padova hanno infatti collaborato all’identificazione dei cadaveri della strage di Cutro, avvenuta esattamente un anno fa. Nella notte tra il 25 e il 26 febbraio 2023 un caicco partito dalla Turchia con dentro centinaia di persone naufragò o al largo delle coste calabresi. A soccorrere per primi i naufraghi furono due pescatori del luogo. Alle prime ore dell’alba sulla sabbia furono deposti decine di corpi distesi da identificare. I morti identificati furono 81. successivamente, gli esperti padovani hanno contribuito alle identificazioni di alcuni cadaveri prelevando il Dna su consanguinei residenti nelle regioni del Triveneto.

Il delitto Schiesaro

E poi ci sono i cold case che i cacciatori di Dna della città del Santo ha aiutato a risolvere anche dopo molti anni dagli omicidi, proprio grazie all’elaborazione di tecniche biologiche sempre più raffinate. Come l’omicidio di Antonio Schiesaro, 70 anni, avvenuto a Verona nel 2001. Un omicidio fatto per rapina, si ritenne, dal momento che era stata rubata la pensione della vittima. Il cadavere dell’uomo fu ritrovato all’interno della propria abitazione colpito 70 volte al collo ed alla schiena con una forbice d’acciaio. Le indagini scattarono immediatamente. Sulla scena del delitto vennero trovate moltissime tracce di sangue, anche sui bordi della vasca da bagno. Le analisi sul Dna ritrovato sulla scena, estratte nel 2020 a Padova, a 19 anni dall’omicidio hanno consentito alla Polizia Scientifica di identificare il presunto responsabile: un settantenne romeno, Ion Lacanu, già noto alle forze dell’ordine e senza fissa dimora, colpevole di condotte violente anche nei confronti della compagna, alla quale aveva dato fuoco dopo una lite. L’assassino è stato rintracciato sul litorale di Ostia dove aveva trovato rifugio.

Cold case ma anche delitto «ordinari»

Determinanti, inoltre, sono stati gli accertamenti che il laboratorio di Padova ha fatto sul caso di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni di Trieste scomparsa il 16 dicembre del 2021 e ritrovata cadavere in un bosco 22 giorni dopo con la testa in due sacchi di plastica chiusa da dei nastri. Gli esperti padovani avevano analizzato i cordini e avevano trovato tracce di Dna non utili alla risoluzione del caso. Sulla base di queste informazioni la procura di Trieste chiese l’archiviazione. Ora il gip ha chiesto un supplemento di indagini e il cadavere è stato riesumato. Il cold case non è ancora risolto ma è da credere che altre ricerche di Dna saranno determinanti per dare giustizia ai famigliari. «Il laboratorio però si occupa anche di casi che sono all’ordine del giorno: come rapine, furti in casa e nei negozi – spiega Testaì – grazie ai nostri esperti siamo stati in grado di individuare il responsabile di furti avvenuti tra il 2020 e il 2021 in bar, ristoranti, scuole e abitazioni private in alcuni quartier di Padova, la ricerca di tracce biologiche, in quel caso, portò i suoi frutti: il colpevole venne trovato ed espulso».