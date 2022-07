Dopo la siccità anche il ragno giallo compromette la produzione della soia

Piove sul bagnato. “Non bastava la siccità che sta mettendo a dura prova numerose colture compreso il vigneto, ora dobbiamo fronteggiare anche il Ragno giallo o acaro della soia, l’invasione è già avviata”. Lo sfogo è di Fiorenzo Lorenzon rappresentante nominato dalla Regione nel Cda Consorzio Bonifica Piave e presidente della Coldiretti di San Biagio di Callalta non ha dubbi: “è un disastro. Se si continua di questo passo solo con la soia registreremo perdite dal 50 al 60 per cento del prodotto. Le colture che fino ad oggi hanno resistito non ce la fanno più. C’è anche questa ciliegina sulla torta. Speriamo che non sopraggiungano anche le cimici, le viti stanno soffrendo. Chi non ha la possibilità di irrigare sta perdendo il raccolto”

Cos’è

Questo insetto è una specie polifaga in grado di infestare diverse specie di ortaggi, soia e mais. Infesta la pagina inferiore della foglia di mais e soia e i baccelli neoformati della soia, con assunzione di liquido diretta all’interno delle cellule da cui sottrae la linfa. I danni si manifestano con intense desolorazioni e bronzature sulle pagine fogliari, che causano sulle foglie stesse dei disseccamenti con cadute precoci. Le temperature elevate e la scarsa piovosità che contraddistinguono il periodo estivo favoriscono la presenza del ragnetto giallo comune che può provocare gravi danni qualitativi e quantitativi alle colture di soia e mais. Come difendersi? Oddino Bin tecnico Condifesa TVB risponde: “Servono trattamenti acaricidi, con prodotti specifici per allentare la pressione dell’insetto”.