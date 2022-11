Dottoressa accoltellata da un paziente allo Iov di Padova. Zaia: “Gesto di enorme viltà”

È una dottoressa la vittima dell’aggressione consumata ieri mattina allo Iov di Padova, ferita un coltello da un paziente. L’aggresore è un anziano di 85 anni. L’uomo, dopo essere stato bloccato dagli agenti della Questura, è stato arrestato con l’ipotesi di reato di lesioni aggravate dall’uso dell’arma. L’arresto è stato convalidato e il giudice ne ha disposto gli arresti domiciliari nella sua casa di Padova. Secondo le prime informazioni,la dottoressa avrebbe riportato ferite al collo e ad una mano, cercando di difendersi. Non è in gravi condizioni. Sembra che l’aggressione sia avvenuta mentre l’uomo, che non è ricoverato nell’istituto, stava aspettando di effettuare una terapia antalgica.

Il commento di Zaia

È successo ieri mattina a Padova, dove il sanitario è stato stato aggredito con un coltello all’Istituto Oncologico Veneto. Il medico, rimasto ferito, è stato subito soccorso dai colleghi. Sul caso è calato il riserbo, al momento si sa soltanto che il medico si trova in pronto soccorso e che le sue condizioni sono stabili. La vittima non sarebbe, quindi, in pericolo di vita. “Si tratta di fatti che non possono essere tollerati o liquidati, serve che il legislatore tratti questi casi con la massima severità e con norme ad hoc”, commenta il presidente del Veneto, Luca Zaia. Il fatto è stato reso noto proprio dal presidente del Veneto subito informato dell’accaduto. “Esprimo la mia più ferma condanna – dice il governatore – per un gesto di enorme viltà e la mia personale vicinanza al professionista ferito. Seguo personalmente l’evolversi della situazione in contatto con la direzione dello Iov e dell’Azienda ospedaliera”, conclude Zaia. Si attendono accertamenti per capire il movente della violenza aggressione e ricostruire al dinamica di quanto accaduto stamattina nell’ospedale patavino.