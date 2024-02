“Dove sono finiti i 3 Miliardi promessi all’Agricoltura ?”

La scorsa settimana si è parlato di come la politica abbia “pilotato” lo sciopero degli agricoltori e perché. Oggi cercheremo di capire dove sono finiti i tre miliardi che sono stati promessi all’agricoltura e se realmente sono usati in agricoltura .

Molti enti in mezzo

Qualche giorno fa a New York una missione istituzionale della regione Emilia-Romagna…..si firma un contratto tra : università di Bologna, università politecnica delle Marche, consorzio fitosanitario di Modena e Reggio e la “GreenLight Biosciences” (azienda leader nella ricerca a biotecnologia RNA). Il contratto, in linea con l’agenda 2030, permette l’utilizzo di materiale biologico modificato in sostituzione dei fitosanitari e dei fitofarmaci in ambito agricolo .

I contrasti

Tutto ciò contrasta con i contratti di filiera che nel febbraio 2020 vedevano introdotte in agricoltura prodotti tutti importati e quindi non resistenti alle micotossine e ai patogeni del posto. Ora il lettore e forse anche l’agricoltore impegnato nella protesta potranno ben capire che tutto ciò che sta per succedere è più vicina all’industria chimica che all’agricoltura. L’industria chimica è legata a doppio filo al mondo dell’agricoltura.

Michele Latella – Agricoltore