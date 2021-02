Draghi accetta con riserva

Fedele alla ricerca maniacale della privacy – alla quale dovrà rinunciare in fretta – il primo atto di Mario Draghi premier è farsi beffa di un gruppo di giornalisti e filmaker. Roma, ieri, ore sette. Sicuri di vederlo uscire di casa, una ventina di persone è sulla strada al quartiere Parioli. L’addetta alla portineria, impietosita dall’attesa in ore antelucane, esce dallo stabile e avverte tutti: «Tanto nun ce sta, se ne è andato ieri sera». Per far perdere le tracce l’ex presidente della Bce ha passato la notte in albergo. Da quella stanza, di prima mattina, Draghi fa una lunga telefonata al commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni. Nella peggiore delle ipotesi (un ritorno alle urne in estate) il suo governo dovrà chiudere la trattativa con Bruxelles sul Recovery Plan.

L’incontro con Mattarella

Alle 12 il cerimoniale lo attende al Quirinale per incontrare Sergio Mattarella. Draghi scende dall’auto nel cortile del palazzo con qualche minuto di anticipo, visibilmente nervoso. Non ha carte, non ha borsa. Fa il controllo della temperatura, entra nell’ufficio privato del Presidente della Repubblica. Ne esce un’ora e un po’ più tardi per una breve dichiarazione. Dice che «il momento è difficile», promette «il confronto con le forze sociali» (nello stile di Carlo Azeglio Ciampi), esita quando parla dell’importanza di «uno sguardo al futuro dei giovani». Rispetto allo standard delle complicate conferenze stampa cui era costretto a Francoforte, è emozionato. «Faccio un appello a tutte le forze politiche presenti in Parlamento», «auspico emerga unità». Per non mettere più paletti di quel che la situazione gli consente, evita di aggiungere l’aggettivo «nazionale».

I dubbi

Non sa ancora se dovrà formare un governo tecnico, politico, o – come i partiti impongono come condizione al sostegno – ibrido, con i leader e qualche esperto indipendente. Sui social network (dove non ha profili, ad eccezione delle parodie) Draghi viene impiccato ad un anglicismo: «Le sfide che ci confrontano». In questi giorni su Twitter l’ex presidente Bce va forte. «Reputation Science» dice che Mario Draghi nell’ultima settimana è stato citato 260mila volte. Merito del villaggio globale e della fama internazionale: ieri non c’era giornale straniero che non avesse almeno un titolo sull’ennesimo cambio di inquilino a Palazzo Chigi. Per Draghi la giornata è una lunga serie di obblighi istituzionali: alla Camera e al Senato per incontrare i rispettivi presidenti, con Giuseppe Conte nel palazzo dl governo, di nuovo a Montecitorio per un sopralluogo prima delle consultazioni di oggi con i partiti. Draghi per il momento non ha avuto nemmeno tempo di organizzarsi lo staff. Lo aiutano due persone di fiducia, Maria Grazia Ciorra ed Eugenio Sgriccia. Con scarsa scaramanzia, l’economista vedrà tutti nelle stanze usate dall’esploratore Roberto Fico.

I rumors

Dell’incontro con Conte trapela una notizia che poi Palazzo Chigi si incaricherà di smentire: l’offerta di una poltrona di governo per l’ex premier, agli Esteri. Se la smentita valesse come quella del Quirinale sull’incarico a Draghi, ci sono buone probabilità che l’offerta ci sia stata. A metà pomeriggio per Draghi è abbastanza: imbocca il raccordo anulare con la scorta, alle 19.24 si chiude il cancello della casa in campagna, a Città della Pieve. Passa gran parte del viaggio per sbrigare le ultime telefonate.

Gli imprenditori

Oggi Draghi inizierà a incontrare i partiti dalle 15, poi sarà l’ora di sindacati e Confindustria. Non arriverà agli eccessi di Giulio Andreotti (una volta si consultò persino coi commercianti), ma vuole dare l’impressione di un governo vicino ai problemi degli italiani. Le cronache di ieri rendono la cosa piuttosto utile. Draghi ha di fatto accettato un incarico al buio, non ha ancora una maggioranza su cui poter contare. Ha il sì di Pd, Forza Italia, Italia Viva. I 5 Stelle sono dilaniati fra il desiderio di una nuova verginità e la voglia di contare ancora. A tarda sera il capo dei governisti Luigi di Maio scrive un post su Facebook che dice no «al governo tecnico». Non è ancora un no a Draghi, di sicuro l’indisponibilità dei grillini a un esecutivo che non abbia fra i ministri esponenti di partito. Per inciso, ciò che fu il governo Ciampi del 1993, prima che venisse nominato presidente della Repubblica.

Il centro destra

La Lega vorrebbe sostenere il governo, ma non vuole farne parte organicamente. Con una certa dose di provocazione Giorgia Meloni dice di essere disposta all’astensione, purché sia tale per tutti. Salvini è allettato dal sì, perché significherebbe prendere le distanze dalla destra sovranista e riaccreditarsi all’estero in vista delle elezioni e del momento, in cui occorrerà scegliere il candidato premier del centrodestra. In una delle tante telefonate della giornata, Draghi ne avrebbe parlato con l’ambasciatore presso la Lega, Giancarlo Giorgetti.

Il PD

Il vicesegretario Pd Andrea Orlando, fra i più scettici dell’operazione Draghi, chiede di «prendere drammaticamente sul serio le parole di Mattarella. Il Pd vorrebbe una maggioranza larga». Ma la maggioranza larga per il momento non c’è.