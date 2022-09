E Zaia rilancia l’autonomia «Chi è contrario, è contro i principi della Costituzione»

Un boato. Quando Luca Zaia sale sul palco di Pontida, il popolo del pratone esplode. Lo speaker l’aveva presentato così: «È stato eletto con il 77 per cento dei voti, un consenso bulgaro, ragioniamoci sopra». E il governatore più amato d’Italia lo corregge: «Non si dice più voto bulgaro, si dice voto veneto». Come nel 2019 la pattuglia dei big veneti – il ministro Erika Stefani, i consiglieri e gli assessori regionali – colora il palco di Pontida: tutti con la maglietta rosso veneto, tutti pronti a srotolare il bandierone con il Leone di San Marco e la data del referendum sull’Autonomia: 22 ottobre 2017. Tra un mese saranno cinque anni. E dell’autonomia, dopo quattro Governi – il Gentiloni, il Conte I (con la Lega dentro), il Conte II, il Draghi (ancora con il Carroccio) – niente. «Salvini ormai semo strachi» recita un cartellone che spunta tra le nuove bandiere del capitano, i vecchi vessilli della Lega Nord Padania e un solo tricolore. Zaia si toglie un sassolino dalle scarpe: far presente che domenica si eleggerà il nuovo Parlamento, ma di fatto deputati e senatori saranno nominati: «I nostri consiglieri regionali? Tutti con le preferenze». Poi parla solo ed esclusivamente di autonomia.

L’attacco

Il governatore attacca il Pd che in questa campagna elettorale sta portando avanti il tema dell’autonomia su alcune determinate materie: «Ma è il Pd che ci ha impugnato la legge sul referendum e poi la Corte costituzionale ha dato ragione a noi». Ribatte alle accuse di volere una secessione dei ricchi: «L’autonomia è assunzione di responsabilità, se oggi in alcune città ci sono i rifiuti per strada e in alcune regioni la gente fa le valigie per andare a curarsi altrove, è per colpa di quei lazzaroni che lì governano». E lancia l’ultimatum: «È da 50 anni che parliamo di essere paroni a casa nostra, abbiamo la presunzione di sostenere che noi siamo più bravi di Roma a gestire le competenze sul territorio. È scritto in Costituzione, Einaudi ha detto: ad ognuno l’autonomia che si spetta». L’affondo: «Chiunque andrà a governare non avrà scelta, chi è contro l’autonomia è contro la Costituzione». E non esiste che si ripeta l’esperienza dei precedenti esecutivi, le trattative, i testi, il nulla di fatto: «L’autonomia vale anche la messa in discussione di un governo». Dal palco il capogruppo in consiglio regionale Alberto Villanova lancia il coro: «Ve-ne-to li-be-ro». Tre suoi colleghi vengono dati per assenti: in realtà gli assessori Roberto Marcato e Gianpaolo Bottacin sono sotto il palco, richiestissimi per i selfie (ma i rumors riferiscono di assenze volute in segno di protesta per le candidature alle Politiche); solo il vicepresidente del consiglio regionale Nicola Finco, padrino a un battesimo e a breve papà di due gemelli, non è arrivato a Pontida.

L’unità

Prima di Zaia, è intervenuto il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga: «L’autonomia serve a tutti, dal Nord al Sud. È nel programma di coalizione». Esclude tensioni nel movimento: «La Legge è una, è unita e deve rispondere alla tua gente. Non basta vincere, bisogna vincere per governare 5 anni e dare risposte al paese». I cronisti avevano provato, invano, a scucirlo: «Un mio ruolo nel prossimo congresso? Leggo tante cose su di me che non conosco di me stesso», la risposta di Fedriga.

Il cordoglio

Il raduno di Pontida ha ricordato anche chi non c’è più: nome e foto sul maxischermo dei militanti deceduti. Nell’elenco anche Cinzia Uliana, la segretaria della Lega di Vittorio Veneto sconfitta pochi giorni fa dalla malattia a 61 anni. E Walter Sepuca, l’ex segretario provinciale di Gorizia: «Quando Matteo Salvini ha saputo che era malato, è venuto a trovarlo a casa – racconta la moglie Rosanna -. Ha detto: se lui non può muoversi, vengo io da lui».