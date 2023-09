Ecco i numeri della sanità

Per la prima volta sarà pubblicata online, e quindi consultabile da tutti, la Relazione sociosanitaria del Veneto. Presentata nella Quinta commissione del Consiglio regionale dopo l’approvazione in Giunta, si tratta di una sorta di radiografia della salute pubblica e dei relativi servizi: il monitoraggio degli indicatori come la diffusione delle patologie e gli stili di vita, l’organizzazione dell’assistenza negli ospedali e sul territorio, la gestione delle risorse. La presidente Sonia Brescacin (Lega) sottolinea che dalle 500 pagine del dettagliato dossier, emerge un sistema «in ripresa considerato il periodo pandemico, con l’avvio di un piano di recupero delle liste d’attesa e con un graduale ritorno alla normalità», per cui diventa interessante il confronto dei dati tra il 2022 e il 2019.

Uscite ed entrare

In questi quattro anni, la spesa sanitaria ha pressoché sempre rappresentato i quattro quinti del bilancio della Regione, ma è vistosamente salita da 9,7 a 11,9 miliardi. Fin dal 2012 «si può riscontrare un trend dei costi totali in continua crescita», si legge nel documento. Ma quello che inizialmente era un incremento fisiologico e contenuto, con il Covid e il caro-energia si è trasformato in un’impennata delle uscite. Basti pensare che, nell’arco del quadriennio, le bollette sono aumentate del 97% per l’elettricità e del 77% per il riscaldamento. E le entrate? L’86% del Servizio sanitario regionale (Ssr) viene alimentato dal Fondo sanitario regionale (Fsr), che per il Veneto vale circa 10 miliardi e cioè l’8,2% del Fondo sanitario nazionale, a fronte dei 9,2 miliardi dell ‘anno pre-virus. Ma nell’ultimo biennio la forbice tra la spesa e il finanziamento si è nettamente allargata: «Se negli anni precedenti il ​​tasso di crescita dei costi complessivi del Ssr e il tasso di crescita del Fsr sono incrementati in maniera quasi speculare, negli esercizi 2021 e 2022 il gap è aumentato notevolmente». Gli altri ricavi arrivano, fra le varie fonti, dalla mobilità sanitaria extraregionale (460 milioni), dal pagamento del ticket per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e di Pronto soccorso (137 milioni), dagli incassi di visite e interventi in regime di intramoenia (126 milioni).

Personale

Una quota rilevante della spesa è dovuta al personale: 3,1 miliardi nel 2022 (contro 2,8 nel 2019) per 63.487 dipendenti. L’analisi evidenzia che le risorse umane sono «cresciute sensibilmente», soprattutto per effetto dei rapporti libero-professionali, aumentati in maniera clamorosa grazie anche ai provvedimenti emergenziali: +102%. Attraverso le 116 procedure di selezione bandite lo scorso anno da Azienda Zero, sono state composte graduatorie per 794 medici strutturati, 1.193 specializzandi e 9.103 addetti del comparto. Sul fronte dei camici bianchi, però, il Veneto è quartultimo in Italia per dirigenti medici, cioè di fatto specialisti dipendenti, ogni mille abitanti; sono messi peggio solo il Molise, la Lombardia e il Lazio, anche se va detto che queste ultime due regioni sono caratterizzate da un’alta incidenza della sanità privata.

Cura

Per l’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza, nel 2022 la Regione ha sborsato mediamente 2.428,13 euro per ciascun cittadino, dunque quasi 400 in più rispetto ai 2.082,42 del 2019, fra azioni di prevenzione, assistenza distrettuale, cure ospedaliere e iniziative di ricerca. L’attività svolta dalle strutture private accreditate, incluse le Ipab, è stata pari a 1,9 miliardi. «È stato assegnato, sempre nello stesso periodo, un budget di 628 milioni di euro a privati ​​accreditati per erogare attività a cittadini regionali», fra cui 90.712 ricoveri e 9.056.677 prestazioni di specialistica ambulatoriale (nel pubblico sono state 58.655.966), precisa la Relazione; il dato dichiarato nel 2018 era stato di 634 milioni. A quell’importo vanno aggiunti 30 milioni per il recupero delle visite e degli esami sospesi a causa del Covid. Anche i pazienti, però, spendono per curarsi. Le cifre del cosiddetto “out of pocket” sono relative al 2021, quando i veneti hanno messo mano al portafogli per ticket, farmaci, dispositivi, prestazioni specialistiche fra cui quelle odontoiatriche, pagando in totale 3,68 miliardi e cioè il 17,3% in più rispetto al 2020 (meno dell’aumento in Italia: +20,7%), una somma equivalente a 756 euro a testa (superiore al dato nazionale: 629 euro).

Territori

Questa è appunto la media, poi è chiaro che la distribuzione della spesa varia a seconda dei territori. Eloquenti sono i numeri dell’assistenza domiciliare: lo scorso anno in Veneto sono stati effettuati 2.126.861 ingressi. «Si va da un tasso di accesso per mille residenti di 290,1 dell’Ulss 8 Berica annota la presidente Brescacin al 617,4 dell’Ulss 1 Dolomiti. Un dato che sottolinea le diverse necessità della popolazione di una zona montana come quella del Bellunese».