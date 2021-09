Ecco i segreti delle fake news

In un anno e mezzo ne ha viste di tutti i colori, tra monetine che si appiccicano al braccio, teorie su agenti mutageni legati al 5G e rimedi naturali per fermare il Covid. Anita Lavorgna, 35 anni, professoressa associata all’Università di Southampton, padovana, è una criminologa. Una criminologa digitale, in realtà. Si occupa di criminalità informatica e disinformazione medica online. Visti i tempi che corrono, diciamo che è sulla notizia. Formazione giuridica, impostazione sociologica. Usa gli strumenti delle scienze sociali per decostruire i fenomeni e analizzarne ogni frammento. Non è stupita, quindi, della situazione in cui ci troviamo. «Il vento populista aveva predisposto la gente. La sfiducia verso le istituzioni aveva creato un vuoto e quel vuoto è stato riempito. È una tempesta perfetta».

La sfiducia

«Sfiducia verso le migrazioni, clima di chiusura, sfiducia verso qualsiasi forma di istituzione politica e governativa. Il vuoto di fiducia nelle istituzioni viene riempito da millantatori, gente che crede in quello che fa ma non ha conoscenze per dire cose scientificamente sensate».

Colpa delle fake news?

«Fake news è troppo generico. Parliamo di information pollution (inquinamento informativo), misinformazione, disinformazione, malainformazione. Per più di un anno ho osservato le discussioni dei No mask, coloro che si opponevano alla mascherina, ma anche gruppi che si definiscono di controinformazione in America, Regno Unito e Italia. Ho analizzato tutte le loro comunicazioni su Twitter. Poi ho monitorato gli utenti italiani, osservando gli allineamenti con le posizioni politiche. Tutti si ritrovavano nelle idee dei populismi che per semplificare definiamo di destra e di sinistra. È incredibile come partendo da posizioni tanto differenti, in tema di salute pubblica finiscono per convergere».

Il movimento No vax e No mask

«In questo studio dei No mask non c’è un gruppo coeso di persone. È un errore considerarli una categoria unica. C’è molta eterogeneità, portano avanti narrative molto diverse ma con temi comuni: libertà individuali, le cosiddette libertà negative. Libertà negative significa parlare di libertà con assenza di impedimento, come se qualcuno potesse agire senza che nessuno possa intervenire per ostacolarlo. È una libertà che mette al centro l’individuo ma come singolo, non come soggetto inserito in un contesto sociale. La confusione nell’informazione pubblica è stata sfruttata molto bene da chi porta avanti queste narrative. Temo che anche i media tradizionali abbiano grosse responsabilità in questa dinamica, nel fare fin troppo da cassa di risonanza per questi gruppi».

I social network

«Sicuramente i social hanno un peso rilevante. Dal web 2.0 in poi l’utente è co-produttore di informazione. Non a caso si parla di infodemia (neologismo che combina i concetti di informazione ed epidemia, per indicare la diffusione rapida di notizie imprecise su qualcosa, come una malattia). Però non si può ignorare il fatto che su Facebook e Twitter vengono condivise news dei giornali. Insomma, c’è tanta confusione».

Telegram

«Questo è un problema, anche per la difficoltà a intercettarli. La moderatrice di un gruppo Facebook mi ha detto che i temi più importanti li discutono proprio su Telegram, in parallelo, per essere meno controllati. È anche una dinamica di group identity. Nelle comunità online i meccanismi di disinformazione vanno a rafforzare il senso di identità di gruppo. È una forma di affermazione del sé».

Le bufale più clamorose

«Quelle più “divertenti” sono le teorie cospiratorie, oppure quelle deliranti sul 5G. Quelle più tristi o pericolose, invece, sono legate ad approcci terapeutici e farmacologici. Se qualcuno ci crede può farsi del male».