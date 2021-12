Ecco i trucchi dei prof per sfuggire al vaccino

Da mercoledì, gli insegnanti, i presidi, i bidelli non vaccinati saranno sospesi. Lo dice il decreto legge del 26 novembre. In Veneto non sono molti, ma resta un esercito di 3 mila persone. Da settimane, si incontrano davanti alla sede mestrina dell’Ufficio scolastico regionale, gridando la loro contrarietà all’obbligo. Ci sono i prof che, sospesi, nel pomeriggio si radunano in piazza, tenendo lezioni improvvisate davanti agli studenti rimasti loro “orfani”. Ma sono pochi, una cinquantina in tutta la regione. I rimanenti 2.950 continuano a presentarsi in aula, forti del Green pass in tasca, ottenuto con il tampone.

Che succede da mercoledì

Da mercoledì non sarà più così. E nelle chat su Telegram si rincorrono gli escamotage per sfuggire all’obbligo. Richieste di congedi, malattie, c’è persino chi ha in programma di prenotare il vaccino, per prendere tempo, salvo poi non presentarsi nell’hub. Fa sorridere, perché è un mondo che si capovolge. Non più gli studenti, che le pensano tutte per saltare l’interrogazione o copiare al compito, questa volta a ideare i trucchetti più fantasiosi sono i prof. Cristina è un’insegnante ben riconoscibile, su Telegram appare con nome e cognome: basta digitarlo su Google per individuare la sua scuola. In chat si interroga: «Il 15 dicembre, se vai a scuola senza aver fatto il vaccino ma con tampone, ti mandano a casa anche se dimostri di aver prenotato la prima dose, che poi non farò?».

Il 15 dicembre inizieranno i controlli

Poi i dirigenti dovranno inviare una comunicazione agli insegnanti No vax, invitandoli a vaccinarsi. Questi avranno 5 giorni per rispondere, allegando magari la prenotazione dell’iniezione, da fare nei successivi 20 giorni. C’è chi prenoterà l’iniezione, decidendo fin da subito di non presentarsi nell’hub, sottraendo l’appuntamento a chi magari il vaccino vorrebbe farlo veramente. Ma non c’è solo questo. Antonella G. scrive: «Avv. Fusilli dice che se la dirigente manda una raccomandata, dal 15 dicembre abbiamo 30 giorni per andarla a ritirare e altri 20 per prenotare il vaccino». E così si slitta di due mesi.

Proviamo con le ferie

Luca, No vax, dice di avere rifiutato un nuovo contratto; mentre Angel, insegnante precaria di sostegno, sostiene che si dimetterà: «Nelle dimissioni scrivo “Giusta causa?”» si interroga. Mentre Miky chiede consigli: «Che strategie abbiamo per arrivare fino al 7 gennaio senza perdere lo stipendio? Non lo sa nessuno, io mi darò malato, sperando di arrivare al 23 dicembre, per le vacanze». Ferie salve.

Tre possibilità

Da mercoledì i docenti non vaccinati avranno davanti a loro essenzialmente tre strade. La prima è prenotare un appuntamento nei centri vaccinali dell’Usl per fare la prima iniezione anti-Covid. La seconda possibilità prevede che attendano l’invito da parte del preside a presentare le certificazioni necessarie. Questo arriverà nel giro di cinque giorni. Di seguito lo stesso insegnante avrà 20 giorni di tempo per fissare un appuntamento in un centro vaccinale. L’ultima via, infine, è quella di andare direttamente verso la sospensione dal servizio, mantenendo il posto di lavoro ma ritrovandosi a casa senza stipendio. Tutto ciò non vale per le persone non vaccinate ma che hanno avuto il Covid, sono guarite e hanno ancora il certificato in corso di validità. Dopo la scadenza del Pass, però, il nodo dell’obbligo vaccinale si ripresenterà. Per il momento, quindi, sarà possibile avere un quadro completo dopo le vacanze di Natale. Come accade già per il personale sanitario, la sospensione non sarà temporanea. Inizialmente per gli operatori della sanità era stata prevista la scadenza del 31 dicembre. Adesso non è più così. Sia loro che gli insegnanti non vaccinati, senza un valido motivo, potranno tornare a lavorare solamente quando avranno avviato il percorso per ricevere l’iniezione contro il Coronavirus.

I problemi

Come verranno coperti gli eventuali buchi? Con i supplenti. Ma non sarà una passeggiata. Al netto dell’obbligo vaccinale, l’ufficio scolastico di Treviso è già arrivato al 27esimo turno di nomina per provare ad assegnare tutti gli incarichi annuali necessari. E non è ancora bastato. E’ vero che il 90% dei docenti trevigiani si sono vaccinati contro il coronavirus, riversandosi in massa nei centri dell’Usl nella prima fase della campagna anti-Covid, quando si usava in particolare il siero AstraZeneca. Ma è altrettanto vero che ora quel 10% potrebbe fare la differenza. La coperta è cortissima. Di conseguenza ogni tassello in meno rischia di lasciare scoperta una cattedra. «A prima vista i numeri non sembrano elevatissimi – sottolinea Emanuela Pol, preside del Planck di Lancenigo – ma si è già fatta molta fatica per trovare i supplenti attuali. Doverne individuare altri a fronte di eventuali assenze sarebbe davvero complicato». Una visione, questa, condivisa nella sostanza anche da Mario Dalle Carbonare, preside del liceo scientifico Da Vinci di Treviso. «Attendiamo di vedere quanti insegnanti decideranno di vaccinarsi e quanti invece decideranno di rimanere sulle loro posizioni» predica prudenza Barbara Sardella, dirigente dell’ufficio scolastico di Treviso.