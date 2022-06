Ecco la squadra dei 12 nuovi primari, orgoglio dell’Ulss: «Non è stato facile trovarli e convincerli a venire qui»

Dal più “anziano” di nomina entrato in servizio nel giugno di anno fa, sino a chi ha ricevuto l’incarico ma deve ancora cominciare la propria attività: sono 12 i primari di recente o recentissima nomina che ieri la direttrice generale dell’Ulss Dolomiti Maria Grazia Carraro ha presentato nella sala riunioni al secondo piano dell’Ospedale San Martino di Belluno. A fare gli onori è stata la stessa direttrice che pur per sommi capi ne ha raccontato qualità, competenze e Ospedale di provenienza. E a conclusione, rivolgendosi alla stampa, ha chiosato: «Non è facile trovare e convincere i primari a venire qui. Vedete come sono di varie estrazioni e giovani».

Chi sono

Poi tutti all’ingresso per la foto di gruppo con il Serva alle spalle Alessandro De Leo, direttore Unità operativa complessa (Uoc) di Cardiologia di Belluno, arrivato nel capoluogo il 21 giugno 2021 provenendo da Montebelluna, ha preso servizio il 1° agosto. Alessandro Magli, direttore Uoc di Radioterapia di Belluno, classe 1070 proviene dall’Azienda Universitaria di Udine, lavora in città dal 1° dicembre 2021. Stessa data di inizio anche per Aldo Gatto, direttore Uoc di Psichiatria di Belluno: classe 1969, padovano, è arrivato dall’Azienda Ulss 6 Euganea. Angelo Brega ha preso servizio meno di un mese fa, il 16 maggio, ed il suo precedente incarico era nell’Ulss Marca Trevigiana. Per Stefano Di Fabio, già dipendente dell’Ulss Dolomiti al reparto di Ortopedia del San Martino, la nomina a Direttore Uoc dell’analogo reparto al Santa Maria del Prato di Feltre, è stata una promozione interna. Una promozione, quest’ultima, attiva dal 1° maggio 2022. La nuova direttrice del Serd (Servizio dipendenze) è Amalia Manzan, classe 1960, che nominata in aprile, ha assunto il servizio dieci giorni fa, ad inizio del mese di giugno. Il primario più giovane (classe 1983) è una donna, Federica Schievenin, dal 9 maggio è direttrice dell’Uoc di Farmacia territoriale. Anch’essa è già di casa a Belluno dove dal 2019 ricopriva un incarico di alta specializzazione per “rischi clinico e informazione indipendente sul farmaco”. Cinzia Omiciuolo, è direttore Uoc di Geriatria di Feltre, arriva dall’Azienda sanitaria Universitaria Giuliano Isontina di Trieste, dove ricopriva il ruolo di direttore facente funzione della locale Geriatria. È in servizio a Belluno dall’inizio di questo mese di giugno. Gianni Balestriere (Uoc Radiolgia Belluno) classe 1976, arriva dall’Azienda Ulss Marca Trevigiana. Unica nomina che non riguarda né Feltre né Belluno è quella di Andrea Carraro, nuovo direttore Uoc di Medicina dell’Ospedale di Pieve di Cadore; classe 1963, veneziano di Noale, prenderà servizio il prossimo 16 giugno.