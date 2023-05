Electrolux in vendita? Luca Zaia avverte: «Il governo usi la “golden power”»

«Lo dico chiaramente: se è vero e se dovesse mai verificarsi, ma ad oggi a me non risulta sia così, che ci fosse un tentativo di passare di mano, il Governo deve assolutamente esercitare la Golden Power». Anche il presidente del Veneto, Luca Zaia si schiera tra quanti sollecitano un intervento dell’esecutivo, in base ai poteri speciali di veto riguardo alle attività industriali strategiche, nel caso di una possibile cessione di Elecrolux. La partita è quella dell’acquisizione del gruppo svedese da parte di due colossi del settore dell’Estremo Oriente: da un lato, i cinesi di Midea, dall’altro i coreani di Samsung. Ad oggi non ci sono trattative confermate ufficialmente (almeno da Electrolux), ma le voci si rincorrono con insistenza.

Zaia a difesa di Electrolux

A Porcia, in provincia di Pordenone, dove ha sede il quartier generale italiano (e dove si producono soprattutto lavastoviglie), a Susegana, nella Marca Trevigiana (specializzato in frigoriferi), a Solaro nel milanese (lavastoviglie), Forlì (forni e piani cottura) e Cerreto d’Esi (Ancona, cappe d’aspirazione). «Noi non possiamo permetterci di diventare terra di conquista da parte di qualcuno», ribadisce Zaia. Lo stesso governatore, peraltro, ha precisato di non avere ulteriori informazioni rispetto alle ricostruzioni già emerse. Anzi, ha confermato di aver incontrato i dirigenti del gruppo non più tardi di qualche settimana fa e di aver ricevuto da loro rassicurazioni sulla volontà di continuare ad investire, in particolare proprio sulla fabbrica trevigiana. «Di dismissione dell’interesse non me ne hanno parlato – spiega -. Meglio ancora, mi hanno palesato un fronte di investimento importante per rafforzare il nostro sito produttivo. I lavoratori sappiano che noi comunque siamo assolutamente vigili per mantenere l’occupazione e far crescere la qualità della produzione».

La situazione attuale

Non a caso, molti analisti vedono come ostacolo le crescenti tensioni nelle relazioni tra Occidente e Cina. Proprio Bloomberg, nei giorni scorsi, ha rivelato pure l’interessamento di un secondo gigante, la coreana Samsung, leader globale nell’elettronica di consumo. In attesa di sviluppi, da più parti il Governo è stato invitato a valutare la Golden power, come già avvenuto per l’acquisizione del 75% di Whirpool Emea ad opera del produttore turco Arcelik, ponendo una serie di condizioni a tutela delle fabbriche italiane. Ora, alla vigilia dell’incontro azienda- sindacati per discutere del piano di investimenti sullo stabilimento di Susegana, martedì prossimo, giunge pure il monito di Luca Zaia.