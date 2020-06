Elezioni 2020. Date, candidati e sondaggi

Saranno diverse le Regioni in cui si apriranno le urne per le elezioni 2020. Ecco dove si voterà, cosa dicono i sondaggi e la data di queste votazioni che sono state rimandate a causa dell’emergenza coronavirus. Chiusi i seggi in Calabria (vittoria centrodestra) ed Emilia Romagna (vittoria centrosinistra), si dovrà adesso aspettare qualche mese per i prossimi appuntamenti elettorali. In totale sono nove le regioni chiamate alle urne in questo 2020. Emilia Romagna e Calabria, dove si è già votato il 26 gennaio. Poi Veneto, Campania, Toscana, Liguria, Marche, Puglia e per ultima si è aggiunta anche la Valle d’Aosta.

Nessuna data unica per le elezioni 2020

Come avvenuto già per le regionali del 2019, non ci sarà però una data unica. Detto della Calabria e dell’Emilia Romagna dove si è già votato, a causa dell’emergenza coronavirus le urne si dovrebbero aprire soltanto dopo l’estate. E, probabilmente, insieme al primo turno delle amministrative e al referendum sul taglio dei parlamentari. Diversi governatori però sarebbero in pressing sul governo per votare già a luglio. Scongiurando così l’ipotesi che il voto possa essere rimandato di nuovo a causa di una possibile seconda ondata del coronavirus.

I sondaggi per le elezioni 2020

I sondaggi che già sono stati effettuati nelle scorse settimane, andrebbero a evidenziare la netta crescita del centrodestra. Che sogna di strappare al centrosinistra altre regioni dopo il filotto del 2019. Ma l’esito del voto in Emilia Romagna potrebbe invertire questa tendenza.

Elezioni 2020: quando e dove si vota

In Veneto, Campania, Liguria, Toscana, Puglia e Marche, nel 2015 si è votato il 31 maggio insieme al primo turno delle amministrative. L’accorpamento dovrebbe esserci anche nel 2020, ma per la data a causa coronavirus le urne si apriranno dopo l’estate. “Il decreto stabilisce – si legge nel comunicato ufficiale del governo – che gli organi elettivi regionali a statuto ordinario il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020 durino in carica 5 anni e 3 mesi. E che le elezioni si svolgano nei 60 giorni successivi a tale termine. O nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori”.

Le richieste

Visto che molti Consigli stanno per scadere, diversi governatori avevano chiesto al governo di votare il 26 luglio. Troppo presto per il CdM, anche se adesso è in piedi l’ipotesi di un election day che accorperebbe pure amministrative e referendum da tenersi il 20 e 21 settembre. A seguito delle dimissioni dell’ex presidente Antonio Fosson, anche in Valle d’Aosta si tornerà alle urne con pure queste elezioni che sono state rinviate al prossimo autunno dopo che inizialmente erano state fissate al 19 aprile.

Tra tutte le regioni chiamate al voto nel 2020 il Veneto è senza dubbio dove l’esito appare più scontato, con Luca Zaia che non dovrebbe avere problemi a essere riconfermato presidente. Il Movimento 5 Stelle schiera Enrico Cappelletti attraverso la piattaforma Rousseau, mentre per il centrosinistra il candidato sarà il vicesindaco di Padova Arturo Lorenzoni.