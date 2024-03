Elezioni provinciali in Veneto, la Lega e la prima prova di forza: «Vincenti a Padova con la lista solitaria»

Per la Lega era una prova di forza: il prototipo di un modello da esportare alle corpose elezioni comunali di giugno e perché no, alle regionali del 2025, una competizione in cui presentarsi da soli. Per gli alleati era una reazione necessaria, mostrando di non avere timore di correre contro il partito che ha segnato la storia politica del Veneto per due decenni. E che proprio per questo ha un numero di amministratori decisamente più elevato, circa 1.200 fra sindaci e consiglieri. Siccome erano loro a votare, è con questi numeri che il Carroccio si è presentato alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Padova con la lista «Veneto Domani – La sfida identitaria», che nasce dalla scuola di formazione del partito lanciata dal segretario regionale Alberto Stefani.

Pronostico rispettato

I pronostici sono stati ampiamente rispettati: la Lega doppia gli alleati e arriva vicina al centrosinistra (questo, sì, compatto) che si impone fra le liste e arriva primo, anche se il centrodestra ha la maggioranza in consiglio. All’esordio della lista, Stefani si dice soddisfatto: «Un segnale importante che afferma la forza della Lega. Un ringraziamento speciale a tutti i candidati, che hanno affrontato una sfida identitaria e ci hanno permesso di vincerla, siamo il primo partito del centrodestra». Il centrodestra, per la corsa alla Provincia, era diviso in 4 liste: oltre alla Lega una di FdI, una di FI, una per i centristi; e poi «Tutta la provincia – uniti per il territorio» di centrosinistra e civici che ha conquistato 6 consiglieri. Dietro c’è la Lega con 5, poi FdI e Udc con 2 e uno per gli azzurri.

Le tre province

Sabato si votava in tre province: i presidenti sono già stati eletti (a Padova è Sergio Giordani) mancavano i componenti delle assemblee. Ma mentre Belluno e Verona hanno registrato convergenze, Padova ha rotto il fronte. E «Veneto Domani» sembra già il nome di una lista: pronta per la Regione. Il Carroccio prova così ad archiviare le polemiche, le frecciate al segretario federale, l’espulsione di un militante storico, i malumori della base. All’occasione del voto, tutti uniti. Le Province sono state depotenziate (anche nelle funzioni) con la riforma Delrio del 2014: da organi di primo grado, eletti dai cittadini ai classici seggi nelle scuole, sono diventate enti di secondo livello, elette dagli amministratori in carica e da loro amministrate. Dovevano scomparire con il referendum del 2016 ma sono ancora lì e l’intenzione è anzi di riportarle in gloria, vive e vegete, come prima del 2014. Con un presidente eletto dai cittadini.

Le amministrative

Il prossimo passo però sono le amministrative dell’8 e 9 giugno: 309 Comuni veneti, dei quali 24 con più di 15 mila abitanti, sfide importanti e impegnative per i partiti che ci mettono la faccia. Ma il centrodestra sta facendo una fatica micidiale a trovare la quadra. Lega da sola, Fratelli da soli, Forza Italia con i centristi, abbinamenti esclusivi, ce n’è per tutti i gusti. Si cerca una quadra su Rovigo, unico capoluogo, un nome c’è ma mancano i dettagli; si lavora su Bassano, ma mentre la Lega ha due nomi fra cui scegliere e ha trovato sponda in Forza Italia, i Fratelli stanno ancora lavorando di fino; dialogo aperto a Portogruaro e Schio, ma altrove la spaccatura è già maturata. Il centrodestra va diviso a Legnago e San Bonifacio (Verona), a Monselice e Selvazzano (Padova), Spinea e Noale (Venezia); Lega e Fratelli contro Forza Italia ad Arzignano (Vicenza); a Paese (Treviso) la Lega ha un nome che FdI inizialmente non condivideva ma le porte si sono riaperte. E insieme? Per ora Scorzè (Venezia), Preganziol (Treviso) e Negrar (Verona); pare a Montecchio (Vicenza), dove la candidatura di Milena Cecchetto sta facendo convergere anche i meloniani, si lavora su Valdagno e Cadoneghe. Una delle «rogne» più grosse sarà Vittorio Veneto dove Toni Da Re, europarlamentare, 42 anni nel Carroccio, espulso la settimana scorsa per gli insulti a Salvini, potrebbe candidarsi contro la Lega nella città di cui è già stato sindaco dieci anni fa. Una una vendetta, ma non sarà solo: il segretario di FI Flavio Tosi nei giorni scorsi ha detto che «a Vittorio Veneto non si può prescindere da una figura come Da Re». Se ne vedranno delle belle.