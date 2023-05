Elezioni Vicenza e ballottaggio delle Comunali 2023: alle 23 affluenza del 42,04% degli aventi diritto

Fino alle 23 di ieri, domenica 28 maggio, e dalle 7 alle 15 di oggi, lunedì 29 maggio, si vota per il ballottaggio per l’elezione del sindaco del Comune di Vicenza. Alle 23 nelle 111 sezioni elettorali della città risulta aver votato il 42,04% degli elettori. I dati sono pubblicati nel sito del Comune, alla pagina https://nl-ufficiostampa.comune.vicenza.it/nl/pmcne9/ygc3xq/h3vvee/uf/17/aHR0cHM6Ly93d3cuY29tdW5lLnZpY2VuemEuaXQvZWxlemlvbmkvZGV0Q0MuaHRtbA?_d=84R&_c=91f347f6 [2], dove saranno reperibili anche il totale votanti alle 15 di oggi e successivamente lo spoglio, che si potrà seguire in diretta online.

Tessere elettorali e attestati sostitutivi

Nel corso della giornata di ieri l’ufficio elettorale ha rilasciato 242 duplicati di tessere elettorali che vanno ad aggiungersi ai 520 emessi nell’ultima settimana, da lunedì 22 maggio. L’ufficio elettorale sarà aperto per questo servizio anche oggi dalle 7 alle 15.