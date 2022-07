Enorme blocco di ghiaccio si stacca sulla Marmolada. Almeno 6 morti

Un seracco si è staccato dal ghiacciaio della Marmolada, provocando una grossa valanga che è piombata a valle e sul sentiero. Sono almeno 6 le vittime accertate, 18 le persone evacuate dalla vetta e non si ha un numero preciso dei dispersi. Al momento, fa sapere il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto, si stanno verificando le auto parcheggiate per cercare di capire se e quanti manchino ancora all’appello. La Marmolada è interdetta al pubblico al momento. Un elicottero con a bordo personale dell’Arpav e del Soccorso alpino sta ancora effettuando una ricognizione dall’alto.

La parole di uno dei soccorritori, tra i primi ad arrivare sul luogo della tragedia

“Quando ci hanno chiamato, all’una e mezzo, ci hanno detto che è venuta giù la Marmolada, è venuta giù la cima della Marmolada, che non è altro che un grande pezzo di ghiaccio che si è staccato e ha investito tutti quelli che erano sul ghiacciaio”. E’ il racconto di Luigi Felicetti, tecnico del Soccorso Alpino dell’Alta Val di Fassa che è intervenuto per soccorrere gli alpinisti travolti dal crollo del seracco di ghiaccio. “Quando siamo arrivati – ha aggiunto – ci siamo trovati davanti ad uno scenario pazzesco, c’erano blocchi di ghiaccio e roccia enormi dappertutto, abbiamo cominciato a cercare e abbiamo trovato le prime vittime”. Secondo Felicetti gli alpinisti non hanno colpe. “erano tutti con corde e ramponi, erano attrezzatissimi, sono stati tanto sfortunati”.

Cosa è un Seracco e perché si è staccato

Il distacco, secondo le prime informazioni del Soccorso Alpino, si sarebbe verificato nei pressi di Punta Rocca, lungo l’itinerario di salita della via normale per raggiungere la vetta. Sono state attivate tutte le stazioni del soccorso alpino della zona, sono stati impiegati 5 elicotteri ed unità cinofile per verificare l’eventuale presenza di altre persone. Il ghiacciaio della Marmolada è un ghiacciaio vallivo che scende lungo il versante settentrionale della Marmolada, la montagna più alta delle Dolomiti. Un seracco è il grosso blocco di ghiaccio che forma il lato di un crepaccio. I crepacci trasversali e longitudinali si formano durante il movimento lento ma costante di un ghiacciaio verso valle. Le alte temperature rendono instabili queste strutture. Proprio ieri sulla Marmolada era stato raggiunto il record delle temperature, con circa 10 gradi in vetta.