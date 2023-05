Escursionista muore cadendo per decine di metri da sentiero

Un’escursionista di 75 anni, di Cornuda, in provincia di Treviso, è morta per le lesioni riportate nella caduta, per alcune decine di metri, mentre stava salendo al Bivacco dei Loff, nel comune trevigiano di Cison di Valmarino A dare l’allarme il marito che era sceso da lei, mentre un’amica che si trovava con la coppia era rimasta all’altezza della Forcella che stavano percorrendo a circa 900 metri di quota.

Anche l’elicottero

L’elicottero di Treviso emergenza è arrivato sul posto e ha individuato durante il sorvolo il luogo dell’incidente, che non coincideva con le coordinate ricevute. Sbarcati con un verricello di 20 metri tecnico di elisoccorso ed equipe sanitaria, al medico non è rimasto purtroppo altro che constatare il decesso della donna dovuto ai traumi riportati nella caduta. La donna è scivolata probabilmente sul terreno bagnato lungo il Sentiero dell’arco, non distante da Forcella Foran, sotto Cima Vallon Scuro, ed è ruzzolata una quarantina di metri, fermandosi a ridosso di un albero all’inizio del bosco.