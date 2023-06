Esperti di logistica degli eventi e dell’arte: al via nuovo corso Its

Un nuovo percorso formativo professionalizzante nel campo dei grandi eventi, che nasce dall’analisi della crescita e dell’evoluzione dello scenario turistico-culturale del territorio, a partire da Venezia, città unica nel suo genere per le potenzialità di settore. Si tratta del nuovo corso ITS in logistica dell’arte, “Art Moving and Set Up Manager” proposto dall’ITS Marco Polo Academy, presieduta da Damaso Zanardo.

La presentazione

Il nuovo corso Its è stato presentato ieri a Venezia, presente Elena Donazzan, assessore regionale all’istruzione, formazione e lavoro. Il percorso, la cui selezione è aperta e che inizierà a ottobre nella sede dell’Istituto Marco Polo di Venezia, porterà i partecipanti a specializzarsi nella logistica dell’arte, ovvero nella movimentazione e allestimento di opere d’arte, materiali o multimediali, interazione e mediazione sul campo con l’artista e gli operatori in tutte le loro declinazioni tecnico-specialistiche. Le nuove figure, gli Art Moving & Setup Manager, saranno figure che potranno trovare sbocchi occupazionali sia presso le aziende che gestiscono gli eventi sia presso quelle che si occupano specificatamente, per conto terzi, della pianificazione e organizzazione.