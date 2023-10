Esplosione alle Acciaierie Venete: tre feriti

Esplosione alle Acciaierie Venete nella zona industriale di Padova. Secondo le prime informazioni, pare che l’incidente si sia verificato in uno dei forni dello stabilimento di via Francia. Tre dipendenti sono rimasti feriti: uno di loro si troverebbe in prognosi riservata con gravi ustioni; gli altri due avrebbero riportato solo conseguenze lievi dell’accaduto. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli uomini della polizia. All’acciaieria è arrivato il personale dello Spisal per gli accertamenti in materia di sicurezza sul lavoro. L’area è stata posta sotto sequestro dalla Questura di Padova.

Forse all’origine una cassetta di scorie

Da verificare le circostanze dell’accaduto, su cui non ci sono ancora ricostruzioni ufficiali. L’incidente, hanno riferito gli investigatori, ha riguardato l’interno di uno dei forni della fabbrica, nel quale si è verificata una forte esplosione. La deflagrazione, della quale non si conoscono ancora le cause, è avvenuta nella parte dell’impianto in cui vengono raccolte le scorie di lavorazione. Stando ai racconti di alcuni operai usciti dallo stabilimento, sembrerebbe che l’esplosione sia stata originata da una cassetta di scorie nelle vicinanze del forno, che sarebbe scoppiata.«Abbiamo sentito un botto tremendo, come una bomba, e sono tremati i vetri», ha riferito un giovane operaio che lavora in un’azienda distante circa un chilometro dalle Acciaierie.

L’incidente con due morti nel 2018

Le Acciaierie Venete di Padova sono state teatro di una tragedia sul lavoro anche cinque anni fa, il 13 maggio 2018, causando la morte di due operai, investiti da una vampata di calore mentre lavoravano vicino a una `siviera´, il recipiente a forma di secchio che raccoglie il metallo fuso dal forno e lo trasporta e versa nelle forme. La prima vittima, morta all’istante, fu un operaio moldavo, Sergiu Todita, di 39 anni; la seconda fu un collega romeno, Marian Bratu, 44 anni, morto sette mesi dopo, il 27 dicembre 2018 al reparto Grandi ustionati di Padova, con ustioni sul 90% del corpo.

I sindacati: una guerra

«Ormai andare al lavoro è come andare in guerra: come è possibile? Mi sto chiedendo se manca qualcosa nei percorsi di formazione che vengono fatti per legge, mi sto chiedendo se le aziende adottino davvero con rigore tutte le norme di sicurezza». Lo chiede in una nota Roberto Toigo, segretario Uil del Veneto. «Non può accadere e non lo accettiamo come sindacato – prosegue Toigo – che un lavoratore o una lavoratrice, dopo aver svolto il proprio dovere, non possa tornare a casa: in Veneto, da inizio anno, lo ricordo, abbiamo registrato più di 60 decessi nell’ambito del lavoro. Una strage che come Uil stiamo contrastando anche grazie ad una campagna di sensibilizzazione che si chiama `Zero morti sul lavoro´».