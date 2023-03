Etichette con “nocività” del vino, Zaia: «Attenzione a non togliere identità e fare favori alle multinazionali»

L’etichettatura con indicazioni sulla nocività del vino «è un attacco anche identitario, nel senso che se passa questa filosofia di togliere l’identità alle produzioni finisce che noi consegneremo l’agricoltura e i territori in mano alle multinazionali». Lo ha affermato il presidente del Veneto, Luca Zaia, in un intervento alla Conferenza della Regioni europee (Cer) a Bruxelles, il cui testo è stato diffuso dalla Regione. «Abbiamo fatto delle battaglie sacrosante come Italia in passato – ha aggiunto Zaia – difendendo la tipicità, difendendo l’identità, quindi io spero che si veda dietro questa operazione non solo la difesa di un comparto economico che è sacrosanta, ma anche la difesa di un altissimo valore che è quella identitaria. Se a noi tolgono questa parte d’identità poi a ruota ci sarà lo smontaggio di tutto quello che è il comparto agricolo di comunità come le nostre. Noi abbiamo 4.500 prodotti tipici in Italia; immaginate cosa c’è dietro ad ogni prodotto tipico, c’è la storia di una comunità, sono i sacrifici della nostra gente»

L’attacco di Zaia

Zaia ha quindi definito «imbarazzante che chi propone l’ etichettatura rispetto ai vini si guardi bene di andare a ‘rompere le palle’ alle multinazionali. È fare i forti con i deboli e i deboli con i forti son capaci. Il mio auspicio è che sia una battaglia che portiamo avanti per conto di tutti, e che L’Italia faccia da apripista. Ricordo anche che noi siamo deboli perché abbiamo un frazionamento fondiario importante, quindi abbiamo sostanzialmente una grande ‘multinazionalè ma dei piccoli produttori e questo, e questo ci indebolisce davanti a una battaglia a livello internazionale», ha concluso.

Le Regioni

Le Regioni italiane fanno fronte comune in Ue contro l’etichetta sanitaria sul vino proposta dall’Irlanda. La delegazione al Comitato europeo delle Regioni (CdR) – rappresentata tra gli altri dai presidenti Marco Marsilio (Abruzzo), Eugenio Giani (Toscana), Alberto Cirio (Piemonte) e Luca Zaia ( Veneto) – chiede formalmente «un dibattito» sul tema «ai lavori della prossima sessione plenaria» in programma il 24-25 maggio a Bruxelles. «Siamo pronti a portare avanti, in ogni sede, nuove iniziative per modificare questo approccio a livello europeo», affermano i rappresentanti regionali e locali italiani.