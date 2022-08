Europei nuoto: l’atleta veneta Panziera è oro nel dorso

“Sale anche nel trono dei 100 dorso, compiendo un’impresa nella sua corsia numero quattro. Firma una doppietta Margherita Panziera in questi Europei. Grandissima la nostra nuotatrice veneta che a sorpresa rimonta e si prende un altro meritatissimo oro”.

Parola di Zaia

Sono parole del Presidente della Regione del Veneto che si congratula con l’atleta di Montebelluna che oggi ha dominato nuovamente nella finale dei 100m dorso femminili. “Un’altra medaglia per gli azzurri e un altro oro per la nostra reginetta trevigiana, che sorprende il Foro Italico per la sua determinazione. Grandissima Margherita! Mai gli azzurri avevano vinto il titolo in questa disciplina a un Europeo e la firma la mette una nuotatrice veneta”.