Falla nella sicurezza dei siti della sanità veneta, Zaia: “Fatto gravissimo, ora investiamo in sicurezza informatica”

“E’ un fatto gravissimo, che non deve più accadere”. Il presidente della Regione Luca Zaia interviene sul caso della falla nei siti della sanità veneta: due clic e via, in un attimo e con competenze informatiche poco più che basiche, si scaricano certificati covid di altri utenti. Zaia ha affermato che si tratta “di una situazione inquietante e impressionante perché mette a repentaglio i dati sensibili dei pazienti e fa ventilare l’ipotesi che si possano eseguire attività illegali”.

Zaia e gli attacchi

Zaia si riferisce ovviamente alla produzione di falsi certificati di guarigione, di tamponi eseguiti.Una falla che apre a una serie di attività illecite che possono anche mettere a repentaglio la salute pubblica, in un momento pandemico tanto delicato. Zaia poi entra nel fatto specifico: “Mi è stato detto dal direttore generale di Azienda zero Franco Toniolo che siamo di fronte a un bug del sistema che è stato tappato, non siamo di fronte al lavoro di hacker”.

La richiesta ad Azienda Zero

Il presidente della Regione ha poi affermato di aver chiesto al manager di Azienda zero “Una revisione generale sistemi sicurezza, tolleranza zero nei confronti degli inadempienti”. Con ogni probabilità la Regione da oggi in poi farà ricorso a consulenti di cyber security esterni: “La legge ci costringe a rivolgerci alla Consip. Sul mercato libero probabilmente avremmo ottenuti prezzi migliori, ma questa è la procedura: è arrivato il momento di investire in sicurezza informatica”. La corsa a generare nuovi software può essere la causa di questa falla nel sistema: “Non è una giustificazione, tuttavia in questi due anni di tracciamento e vaccinazione, sono stati creati molti software, anche fatti in casa, purtroppo può essere capitato qualche buco di sistema. Ripeto che non si tratta di una scusante, non deve più capitare”.