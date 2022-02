Federica Pellegrini risponde ai cartelli offensivi: “Grosse risate”

Super Fede ci si è fatta sopra una grossa risata ma la sgradevolezza del fatto rimane. Stiamo parlando della serie di cartelli apparsi ieri sul lungomare delle Stelle di Jesolo e a lei dedicato dal comune veneto. Cartelli profondamente offensivi e ingiuriosi contro l’ex nuotatrice e campionessa azzurra che al momento si trova in Cina in qualità di membro del Cio per le Olimpiadi di Pechino. Federica, si sa, è una donna forte che sa rispondere alle stoccate. Ma il fatto non può rimanere impunito: la polizia sta raccogliendo le prove, grazie anche alle telecamere di sorveglianza, per poter risalire agli autori del gesto.

Il commento di Fede

E in prima persona attraverso le stories pubblicate sul suo profilo ufficiale Instagram Federica ha commentato così l’accaduto: “È comparso un adesivo sul cartello del mio lungomare, che riportava ‘Quella t…. di Federica Pellegrini, campionessa olimpica di arroganza e mitomania’. Su arroganza e mitomania non ho nulla da dire, sono dei pensieri anche se non penso di esserlo ma ci può stare. Sulla t…. invece no. Non ho molto da dire, non sposta più di tanto”.

Brugnaro solidale

Federica Pellegrini, 33 anni, campionessa anche nel non mandare a dire le cose, ha proseguito: “è una presa di posizione invidiosa e rancorosa. Mi faccio due grosse risate, ma spero che qualche telecamera li abbia ripresi, perché voglio vederli in faccia e chiedergli perché… Anche se sono donna, posso controbattere”.