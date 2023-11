Felice Maniero, il gruppo dei mestrini voleva uccidere il boss della mala del Brenta con cinque bombe

Il suo «sogno» era sempre quello: vendicarsi del «traditore» Felice Maniero. Quasi un’ossessione per Paolo Pattarello, che della mala del Brenta era stato uno dei capi dei «mestrini» e che non aveva sopportato il fatto che il boss si fosse pentito e li avesse inguaiati tutti.

I viaggi nel Bresciano

Per questo uno dei filoni dell’inchiesta sulla nuova mala riguarda proprio i viaggi di Pattarello nel Bresciano, per capire dove si fosse rifatto una vita «faccia d’angelo» (prima di essere arrestato per i maltrattamenti alla storica compagna) e anche il duplice tentativo di recuperare degli ordigni per far saltare in aria lui, ma anche altri ritenuti traditori come Paolo Tenderini e Alessandro Rizzi: tentativi andati male, perché la prima volta erano stati intercettati dai carabinieri, la seconda l’«affare» non era andato in porto per l’arresto del «venditore».

La ricostruzione

Per quanto riguarda il primo tentativo – uno dei capi d’imputazione del maxi-processo in corso in aula bunker a Mestre – a ricostruirlo è stato giovedì il tenente colonnello dei Ros Enrico Risottino, sollecitato dal pm Giovanni Zorzi. L’1 dicembre 2018, infatti, Pattarello – assieme a Cristian Michelon su un’auto e Salvatore Lodato su un’altra – era andato a Brescia dall’altro coimputato Francesco Rivellini a prendere tre bombe carta con radiocomando («ad alto valore esplodente», avevano riscontrato i Ris). Ma Lodato era stato fermato e arrestato. «Se non mi bloccavano quella roba là – aveva detto la sera stessa Pattarello all’altro boss Loris Trabujo, tra le imprecazioni – patapim, patapum, patapam! Che bello che sarebbe stato… Tre erano…». Ma dopo pochi mesi, a giugno del 2019, Pattarello era tornato a caccia dell’esplosivo e aveva stretto un accordo con Radames Major, già coinvolto nella mala del Brenta e in carcere per 25 anni, che si era stabilito sul Montello. Il 20 giugno Pattarello si trova con Trabujo e l’altro capo Gilberto Boatto e riferisce che dovevano prendere «5 pezzi» al prezzo di 120 euro l’uno, per un totale di 600 euro. Il problema è che dopo poche settimane anche Major finisce in cella per un mandato di arresto europeo per dei colpi ai bancomat in Belgio e Pattarello si duole del fatto che gli aveva commissionato un «brillantino».

In bus con la pistola

Risottino ha raccontato poi vari episodi legati al possesso di armi e a impressionare è stato il fatto che spesso le pistole venivano scambiate in centro a Mestre, in semplici involucri o sacchetti di nylon. Come nel giugno 2020 quando Trabujo prima fornisce un’arma semiautomatica a Boatto, poi siccome questi non ne è soddisfatto gliene porta altre tre nella sua casa di via Brenta Vecchia, non prima di essersi incontrati in un bar lì sotto. «Due revolver a canna corta e una tipo Derringer in una busta di plastica nera – ha spiegato il carabiniere – lui ha scelto uno dei revolver, che poi gli fu trovato in casa in occasione dell’arresto del 30 novembre 2021». Nel garage di Trabujo venne invece trovato un «arsenale» quel giorno. Tornando a Pattarello, mentre cercava un altro di quelli che riteneva «traditori» – ovvero Giampaolo Manca – aveva recuperato una 357 Magnum, che aveva lasciato al sodale Roberto Sorato a Dolo. Il 23 ottobre passa a prendere l’arma per andare alla ricerca di Manca e vorrebbe prendere il bus per Venezia: ma Sorato lo accompagna dicendo che forse non è il caso che prenda il mezzo pubblico armato.