Femminicidi in Veneto, che fine hanno fatto i responsabili dei delitti: chi studia, chi lavora

Sono oltre 60 i femminicidi avvenuti nel Veneto dal 1999. Sette solo nel 2023. Ma che fine hanno fatto i responsabili di questi delitti? «Alcuni in carcere frequentano corsi per uomini maltrattanti e con l’aiuto di psicologi cercano di rielaborare i fatti, di capire l’origine del gesto commesso — spiega Ornella Favaro, direttrice di «Ristretti Orizzonti», il giornale della Casa di reclusione di Padova —. La causa non è mai un raptus e non tutti hanno ucciso una donna dopo averla maltrattata, qualcuno non era mai stato violento prima. Il focus comune è che a un certo punto della vita la persona più amata diventa improvvisamente la fonte di tutti i mali». La presa di coscienza della propria colpa passa talvolta pure per l’incontro con i parenti delle vittime e spesso va di pari passo con il reinserimento lavorativo o scolastico.

Freddy e Debora

È il caso di Freddy Sorgato, condannato a trent’anni di reclusione insieme alla sorella Debora (stessa pena) e all’amica Manuela Cacco (16 anni) per aver ucciso Isabella Noventa, segretaria, a Noventa Padovana il 16 gennaio 2016. Al Due Palazzi di Padova l’autotrasportatore si è iscritto a Scienze Politiche e ha sostenuto due esami, mentre la sorella è diventata cuoca della mensa dell’istituto di pena di Montorio ed è stata testimone di nozze di due detenuti stranieri. Il 28 febbraio 2022 i due fratelli hanno ottenuto il richiesto trasferimento nel carcere milanese di Bollate e ora, con l’avvocato Gian Luigi Pieraccini del Foro di Ferrara, Freddy lavora all’ipotesi di una revisione del processo, benché la Corte europea dei diritti dell’uomo abbia già respinto il suo ricorso. Intanto continua a studiare, con l’obiettivo di laurearsi in «Progettazione e gestione del turismo culturale», e ha ottenuto una riduzione della pena di alcuni giorni per il «sovraffollamento delle carceri».

Chignoli

«Rimedio risarcitorio» concesso pure ad Adalberto Chignoli, oggi 72 anni, perché recluso in una cella di meno di 3 metri quadrati dal 2007 al 2010. L’ex mediatore finanziario che il primo ottobre 2007 a Padova sparò e uccise nella loro casa la figlia ventiduenne Camilla, anche per buona condotta ha ottenuto uno sconto di pena di tre anni e sette mesi, rispetto alla condanna a 30 anni. Nell’istituto di pena di Montorio ha ottenuto permessi premio per fare volontariato e poi diventare socio-dipendente di una cooperativa che, con una fattoria sociale, produce la farina per produrre i 2,3 quintali di pane ogni giorno cotti a Montorio e destinati a elementari e asili di Verona.

Fusaro

Ha invece iniziato a studiare Giurisprudenza Michele Fusaro, il falegname di Bassano condannato a 30 anni per aver rapito, ucciso e fatto a pezzi a Castelfranco, nel dicembre 2007, Iole Tassitani, 42 anni, figlia di un notaio molto conosciuto. È detenuto al Due Palazzi, dove lavora per l’amministrazione penitenziaria, e lo scorso marzo ha ottenuto il primo permesso di 10 ore per uscire, avendo scontato un terzo della pena. «A Padova la riabilitazione dei detenuti è favorita dalle numerose attività a loro offerte — sottolinea un operatore del carcere — possono lavorare in più ambiti, dall’amministrazione alle cucine, dalla pasticceria alla redazione del giornale, oppure prestare servizio per alcune cooperative. Possono riprendere o iniziare gli studi universitari, raccontare la loro storia agli studenti, praticare sport (magari con la squadra di calcio interna gestita dall’associazione Pallalpiede, che milita in Terza Categoria, ndr)». E sostenere gli esami davanti a docenti che per l’occasione arrivano al Due Palazzi.

Davor Kovac

Ha scelto di lavorare Davor Kovac, croato che riuscì a scappare dal suo Paese prima dello scoppio della guerra per trasferirsi a Pieve di Cadore, dove si infatuò di Annalisa Baldovin, 40 anni, imprenditrice. Lei però non lo ricambiava e allora l’uomo cominciò a farle stalking, minacciando di morte la donna e la famiglia e facendo esplodere una bomba vicino alla Tecnocolor, l’azienda di Baldovin. Il 18 maggio 2011, pur sottoposto a divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima e sapendo di essere pedinato dalle forze dell’ordine, raggiunse in taxi la Tecnocolor, minacciò con una pistola gli operai costringendoli a uscire, per poi sparare ad Annalisa Baldovin, morta 47 giorni dopo in ospedale a Padova.

La fine del permesso di soggiorno

Condannato in via definitiva all’ergastolo e recluso al Due Palazzi, è entrato nella redazione di «Ristretti Orizzonti», scrivendo subito la sua storia: «Sono un cittadino croato e ho avuto “la fortuna” di poter lasciare il mio Paese proprio nel brutto periodo in cui quasi tutto andava male… e infatti dopo pochi giorni è scoppiata la guerra. Quando sono arrivato in Italia, grazie a mia sorella che si era stabilita qui qualche anno prima, ho trovato un impiego in un bellissimo paesino sotto le Dolomiti. Lavorando in un albergo, con tanti sacrifici e una vita tutta di lavoro, sono riuscito ad avere il permesso di soggiorno. Ho lavorato per dieci anni di fila in perfetta regola ma adesso, dopo aver commesso un reato, grave certo, mi ritrovo in carcere a scontare una condanna “esemplare”, perdendo tante cose, tra le quali quel pezzo di carta tanto desiderato — ha scritto Kovac —. Mi trovo con scritto in sentenza “espulsione a fine pena”. Scoprire in carcere che il permesso non conta più niente e non avere la possibilità di fare nulla, non è una bella cosa. Mi sento privato della possibilità di un futuro e a me, giunto in Italia proprio per averne uno migliore, sembra una beffa. Non è giusto che uno che per anni ha lavorato sodo all’estero, e in perfetta regola, se fa un errore, per quanto pesante, venga “scaricato” dalle istituzioni. Ora vivo sperando che possa cambiare qualcosa, non mi rimane altro che aspettare e… sognare». E qualcosa è cambiato. «Kovac ha iniziato a lavorare nella pasticceria della cooperativa Giotto interna al carcere e oggi è semilibero — racconta un operatore —. Di giorno presta servizio in una pasticceria di Padova e la sera torna a dormire al Due Palazzi».

Cappuzzo

Dove aveva ripreso a studiare, per prendere una seconda laurea in Giurisprudenza, Gianluca Cappuzzo, il giovane chirurgo che nel 2006 faceva parte della prestigiosa équipe del professor Davide D’Amico, nel 1997 protagonista all’ospedale di Padova del primo trapianto di fegato da donatore vivente. Ma l’8 febbraio dello stesso anno Cappuzzo avvelenò la moglie Elena Fioroni, simulandone poi il suicidio, e fu condannato a 26 anni. Iniziò subito un percorso di riabilitazione, entrò a «Ristretti Orizzonti», raccontò la sua storia agli studenti di diversi istituti superiori e appunto riprese in mano i libri. Dal maggio 2016 usufruisce di permessi premio, dall’8 luglio 2018 è ammesso al lavoro esterno nella Cooperativa Solidalia di Vigonza e dal gennaio 2021 è ai domiciliari per problemi di salute.

Niero

Ha ricevuto il primo permesso premio nel 2017 Lucio Niero, ex gestore di un locale di Martellago che il 29 aprile 2006 uccise Jennifer Zacconi, ventenne all’ottavo mese di gravidanza. Aspettava un figlio da lui, sposato e già padre, e Niero dopo averla strangolata la seppellì che ancora respirava. Condannato a 30 anni, fu trasferito dal carcere di Padova, dove lavorava, a quello di Verona per il pericolo di evasione (smentito dal suo avvocato). A Montorio ha ripreso gli studi, conseguito il diploma di Maturità e lavorato a un progetto che punta a entrare nelle scuole e a raccontare ai ragazzi storie di chi ha sbagliato, come lui.