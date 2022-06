Femminicidio a Vicenza: in auto cadavere altra donna

E’ stato trovato morto dentro un’automobile, ferma in una piazzola della Tangenziale Ovest di Vicenza il presunto killer di Lidia Miljkovic. Sul posto si è recata la Polizia.

Un altro corpo

All’interno dell’auto sarebbe stato visto un altro corpo di donna, forse la nuova compagna dell’uomo. Secondo le prime ipotesi, anche lei sarebbe stata uccisa e quindi l’uomo di è tolto la vita. Il Questore Paolo Sartori aveva chiesto l’intervento per le ricerche di un elicottero e dei reparti speciali, per pattugliare la zona boschiva che si trova ai piedi di Monte Berico. Dalle testimonianze dei residenti l’uomo allontanandosi avrebbe fatto esplodere due ordigni, sulla cui natura sono in corso accertamenti.