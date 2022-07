Ferrazzi, Pellicani….e Mattarella

Anche nella politica del Veneziano è tutto un fermento dopo la crisi di Governo che ha portato alla decisione di indire le elezioni il prossimo 25 settembre, tenendo anche conto che tutti i partiti e i movimenti avranno a che fare con il taglio delle poltrone che ci sarà con la prossima legislatura, e quindi non potranno accontentare tutti gli attuali deputati e quelli che aspirano a diventarlo per la prima volta.Lunedì prossimo Matteo Salvini, segretario federale della Lega per Salvini premier, sarà in visita a Chioggia e a Sottomarina per incontrare i vertici locali e gli attivisti ma non verrà a Venezia, almeno per il momento, dove il clima è molto più acceso e le contestazioni, specie dopo gli insuccessi del Partito alle ultime elezioni amministrative, covano sotto la cenere.L’altro ieri, sempre per il centrodestra, Fratelli d’Italia ha accolto in consiglio comunale a Venezia il nuovo entrato, Enrico Gavagnin, che ha abbandonato la lista civica di Brugnaro.

Il PD: Ferrazzi

E ieri, per quanto riguarda invece il centrosinistra, il senatore veneziano del Pd Andrea Ferrazzi ha partecipato alla Direzione nazionale del Partito per definire la linea politica e le alleanze, puntando ad un Pd espansivo, alla transizione ecologica, a giustizia sociale, diritti, lavoro, crescita economica e, soprattutto, ad alleanze con europeisti-area Draghi contro i nazionalisti-putinisti che Draghi lo hanno fatto cadere.

PD: Pellicani

Il senatore Ferrazzi è assieme al parlamentare Nicola Pellicani nella corsa alla rielezione a Roma, e alcuni giorni fa il segretario provinciale Dem, Matteo Bellomo, confermando che anche nel Veneziano il Partito è attivo con l’assemblea degli iscritti e la convocazione dei gruppi territoriali, ha detto che Ferrazzi e Pellicani «si sono distinti per un ottimo lavoro e per aver rappresentato bene il territorio che li ha espressi» facendo intendere che avranno l’appoggio per la riconferma.

Non solo loro: De Menech e Martella





Nel Pd, però, non ci sono solo i due deputati veneziani (assieme ad altri del circondario come il bellunese Roger De Menech), perché anche il segretario regionale, Andrea Martella (eletto lo scorso gennaio nella stessa tornata che ha visto nominati Matteo Bellomo e la segretaria comunale Monica Sambo), aspira ad un ritorno a Roma dove era già stato per quattro legislature e da dove era stato escluso nel 2018 dall’allora gestione di Matteo Renzi. Sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’Editoria nel Governo Conte 2, grazie alla vicinanza con Andrea Orlando, ministro del Lavoro nel Governo Draghi, ha ottenuto poi una consulenza da 72 mila euro annui per collaborare tra l’altro nelle attività inerenti alla cura dei rapporti con il Parlamento, al monitoraggio e all’analisi del Programma di governo, incarico che gli permette di fare il segretario regionale a tempo pieno e quindi di essere attivo nel dialogo con il territorio e, tra l’altro, nel confronto sulla definizione delle candidature.