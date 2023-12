Festa a Porte di Mestre

Due giorni di festa con fontane danzanti e gli artisti della Rambla giunti appositamente da Barcellona per brindare insieme all’ultimazione dei lavori a Porte di Mestre. Dopo tanti mesi passati incessantemente a lavorare sotto l’occhio attento di designer e architetti, finalmente Porte di Mestre è pronto ad alzare il sipario su ciò che è stato fatto. A cominciare dai lavori sul soffitto che hanno permesso la creazione di una copertura in vetro dalla quale arriva la luce naturale alla nuova terrazza, quello che era ed è uno dei centri nevralgici dell’area Parco Terraglio festeggerà con i presenti per due giorni il suo nuovo look.

Quando inizia

Si comincerà sabato 2 dicembre per continuare fino domenica al pomeriggio. Si partirà con l’accensione delle fontane luminose per arrivare a vedere all’opera alcuni dei più famosi artisti delle Rambla di Barcellona. Dopo il successo della mostra sul Caravaggio, Porte di Mestre si presenta ora al suo pubblico in tutto il suo splendore. “Siamo arrivati al termine di un importante periodo di restyling del centro commerciale Porte di Mestre e siamo qui grati a tutti i protagonisti del rilancio del nostro centro commerciale, uno spazio di incontro e di shopping per tutta la città. Per questo la Direzione di Porte di Mestre vuole rivolgere un ringraziamento speciale a tutti i collaboratori, agli operatori ed a tutti i clienti che hanno continuato a visitarci e tanto hanno atteso questa ristrutturazione. A tutti vogliamo dedicare questi 2 giorni di festeggiamenti”.

I ringraziamenti

Queste le parole di Antonio Impedovo, direttore del centro commerciale, orgoglioso di tenere a battesimo il rilancio di una destinazione storica per la terraferma veneziana. Il programma prevede: sabato lo show delle fontane danzanti ed esibizioni degli artisti della Rambla di Barcellona, in prima esclusiva in un centro commerciale italiano, e domenica il meet&greet di Bluey e Bingo dedicato ai più piccoli.