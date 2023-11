Filippo Turetta in Italia verso 12, volo atterrerà a Venezia

Arriverà all’aeroporto di Venezia in tarda mattinata (intorno alle 12), il volo dalla Germania che porterà Filippo Turetta in Italia. Il giovane sarà scortato dagli agenti dello Scip fino agli uffici della Polizia di frontiera, dove gli sarà il notificata l’ordinanza di custodia cautelare, quindi sara’ preso in consegna dai Carabinieri, che lo porteranno fino al carcere di Verona. Sta procedendo secondo i piani la consegna di Filippo Turetta all’Italia: lo ha detto un portavoce della polizia tedesca confermando che il giovane accusato dell’omicidio di Giulia Cecchettin è arrivato “all’aeroporto” di Francoforte e il decollo dell’aereo militare che lo deve portare “a Venezia” è previsto sempre alle 10:45.

Confermato l’orario

“Finora tutto secondo programma”, ha detto Joerg Martienssen, il capo delle Relazioni col pubblico della Polizia Federale dell’aeroporto di Francoforte sul Meno, parlando poco dopo le nove. “Turetta è all’aeroporto”, ha premesso il portavoce. “Si sta approntando tutto: l’aereo militare italiano atterrerà a Francoforte puntualmente alle dieci”, ora locale e italiana, “addirittura due o tre minuti prima”, “e ripartirà anche puntuale;così è previsto”, si è limitato ad aggiungere Martienssen riferendosi implicitamente al decollo indicato fin da ieri per le 10:45.