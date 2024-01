Fine vita in Veneto, la consigliera Bigon (Pd) assediata dopo l’astensione: «La mia posizione chiara da subito»

Spostare il baricentro della sconfitta della legge sul fine vita sul centrodestra non basta, se per un voto il provvedimento non è passato. Perché un voto è quello che è mancato al centro-sinistra: 9 favorevoli su 10. L’assenza è quella di Anna Maria Bigon, consigliera dem veronese, area cattolica. Nonostante i tentativi di dialogo dei gruppi di minoranza e dei big del partito, nonostante le fosse stata offerta l’opzione di uscire dall’aula al momento del voto, la consigliera ha deciso di rimanere e astenersi. Di fatto, votando con buona parte del centrodestra per affossare la legge. E nel Pd veneto si apre il caso Bigon: venerdì (o al massimo lunedì) tutti i consiglieri sono convocati dalla capogruppo Vanessa Camani alla presenza del segretario regionale Andrea Martella per, spiega, «valutare insieme come proseguire».

L’ex vice capogruppo Pd: «Non c’è spazio per approccio ideologico»

Dopo un duro sfogo sui social, la capogruppo analizza il voto. «Zaia ha perso una battaglia importante, non basta scrivere libri, e il centrodestra ha perso un’occasione di modernità – premette Camani -. Ma anche noi abbiamo mancato un’occasione. Se si sta dentro una comunità politica non si può ignorare la grammatica del rispetto e del farsi carico della complessità, ci sono dei valori, attorno ai quali ci ritroviamo. E la libertà di coscienza dovrebbe comprendere anche la leale collaborazione di un gruppo». Jonatan Montanariello, che martedì era una furia per l’esito del voto, mercoledì ha dato le dimissioni da vicecapogruppo del Pd perché, dice, su un tema così importante come i diritti civili «non c’è spazio per approccio ideologico e serve una riflessione sui valori progressisti e riformisti di questa casa in cui facciamo politica». Chiede quindi che si apra una fase di riflessione a tutti i livelli: «Quella di martedì è stata una brutta pagina per il Consiglio Regionale. Nel nostro gruppo non ho condiviso la scelta di concedere di libertà di coscienza».

Bigon: «La mia posizione netta dall’inizio»

E Bigon, tirata in ballo da tutti? All’indomani del voto, sommersa di telefonate, interviste, messaggi e post su Facebook che la additano come «colpevole» della bocciatura della legge (e c’è anche chi ne chiede le dimissioni), ha diramato una nota ufficiale: «Non potevo votare a favore quando mancano le cure palliative e l’obiezione di coscienza, vanno rivisti i comitati etici, rimane aperta la questione della maggiore età e bisogna intervenire sui tempi di accesso. La libertà di coscienza è garantita dallo statuto del Pd e la mia posizione è stata chiara e netta, fin dall’inizio». Nel Pd si apre ora una questione di identità: Bigon non è l’unica ad avere posizioni ostili al fine vita. E l’Emilia Romagna, che affronterà la legge di iniziativa popolare in Regione dopo il Veneto, già trema.