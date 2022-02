Finte vaccinazioni in cambio di soldi. Sospensione in arrivo per l’infermiera

La decisione se Vita Bagnulo verrà sospesa e poi radiata dall’ordine delle professioni infermieristiche di Venezia, a cui era iscritta dal 2016, arriverà nella settimana che si apre. Ieri pomeriggio il consiglio dell’ordine si è riunito per analizzare a fondo la situazione dell’infermiera, 48 anni, nata ad Ostuni (Bari) e residente a Piacenza, dove lavora. L’infermiera è stata arrestata dai carabinieri emiliani con l’accusa di corruzione, falso ideologico e materiale per ventitré episodi nei quali – dietro la consegna di una mazzetta – avrebbe rilasciato dei Green pass a no-vax i quali venivano da lei falsamente vaccinati (250 euro a episodio, la tangente, per essere punti con una siringa vuota) o che si sottoponevano a falsi tamponi (500, in questo caso, il prezzo da pagare) con cui certificare la malattia (prima) e la guarigione (poi). Il tutto, ovviamente, in maniera falsa.

L’ordine

La riunione dell’ordine degli infermieri si è protratta fino a sera e una decisione verrà comunicata nelle prossime ore. Un passaggio a Venezia, quello di Vita Bagnulo, del quale rimangono poche tracce e vecchie nel tempo: l’iscrizione nel 2016 e poi poco altro, quasi tutto legato all’attività nella medicina del territorio e mai negli ospedali dell’Ulss 3. Il resto è nelle cento pagine di ordinanza di custodia cautelare scritte dal giudice per le indagini preliminari di Piacenza che ha tratteggiato la figura dell’infermiera, tradita da un messaggio di un no-vax pronto a pagare e dalla testimonianza della fidanzata di un ragazzo che si era rivolto a Bagnulo per la falsa vaccinazione (pagata 250 euro) e poi era finito in Terapia intensiva per gli effetti del coronavirus (di questo e del metodo messo in piedi dalla farmacista parliamo in un articolo a pagina 8 dell’edizione nazionale).

Il Gip

Fatale il dipinto e il giudizio del gip che riassume l’inchiesta dei carabinieri tra il dicembre 2021 e gennaio: «La ricezione cli denaro per far ottenere il rilascio cli un falso certificato – si legge nella ricostruzione di uno degli episodi contestati – costituisce solo un esempio della remunerativa attività già da tempo avviata dall’infermiera con il concorso dei suoi istigatori e di alcuni imprudenti colleghi, sfruttando la sua peculiare posizione».

Per gip e carabinieri, infatti, la macchina messa in piedi dall’infermiera era molto più ampia ed era in grado di arrivare a sconfinare in Lombardia, superando i ventitré casi fin qui contestati. A dirlo sono le intercettazioni, le stesse che ricostruiscono gli appuntamenti presi con i clienti nei quali la quarantottenne ora in carcere a Reggio Emilia si faceva consegnare la bustarella prima dell’appuntamento per l’iniezione.

Le conversazioni

«Le conversazioni intercettate – continua ancora il giudice per le indagini preliminari – riguardanti modalità e prezzi dell’accordo criminoso, sono eloquenti nonostante il tentativo di dissimulazione attraverso un, goffo, linguaggio criptato: si ricorderà la conversazione sugli aperitivi» tenuti tra Bagnulo «e il suo complice, nella quale la prima istruisce il secondo sulla condotta da tenere in futuro». Alcuni giorni prima infatti l’infermiera aveva ricevuto uno stop alle sue vaccinazioni fuori orario effettuate nell’hub di Piacenza: «ho convinto dei no-vax ma si fidano solo di me, li vaccino io», la sua scusa per aggiudicarsi il candidato che l’aveva pagata.

Di fronte alla decisione della responsabile della struttura di stoppare la sua inoculazione e sostituire lei con una collega, i no-vax avevano opposto un ripensamento e se n’erano andato. Campanello, questo, che aveva spinto l’Ulss di Piacenza a segnalare il fatto ai carabinieri: prima pietra di un’indagine ancora non conclusa.