Finto diploma all’estero, quattro medici veneti indagati: «Nessun controllo»

Era il 2020, il primo anno della pandemia, e pur di avere medici da impiegare in prima linea la Regione era pronta a tutto, whatever il takes, costi quel che costi. Bisognava arruolare più medici di medicina generale possibile, e così alle graduatorie regionali del 2021 per poter fare il medico di guardia o il medico di base, vennero ammessi anche gli specializzandi, a patto che dimostrassero di frequentare un corso di specializzazione in Italia o all’estero. Ma chi li garantiva questi corsi all’estero? Nessuno, infatti in almeno un caso si sono tramutati in truffa.

Chi sono gli indagati

O almeno questa è l’accusa mossa a tre medici di base che esercitano in Veneto, ora indagati dalla procura di Padova per falso ideologico, esercizio abusivo della professione medica e, appunto, truffa ai danni di Azienda Zero. Un quarto medico, residente in Romania, è indagato per truffa continuata ai danni di Azienda Zero. Sarebbe stato lui a fornire ai tre dottori una certificazione falsa. I tre medici veneti sono Stefano Gigliotti, 56 anni medico di base a Pieve di Soligo (Treviso), Antonio Bollettin, 60 anni di Correzzola (Padova), residente a Chioggia, Francesco Griggio di Camponogara (Venezia), e stanno tutti esercitando a tutt’oggi come medici di base. Il quarto indagato si chiama Daniele Passarello, ha 44 anni, è un oculista residente ad Arad, in Romania.

Il nodo del diploma

Stando agli accertamenti della procura i tre medici, con l’intermediazione di un’agenzia di Passarello, avrebbero ottenuto a pagamento un diploma falso in Romania. Azienda Zero aveva in prima istanza avviato un arbitrato con i tre, che avevano riferito di essere stati a loro volta truffati, avendo agito in buona fede, pagando un’agenzia di intermediazione di cui Passarello sarebbe stato responsabile. Ma l’arbitrato è naufragato, e si è passati alla denuncia penale. «Azienda Zero sapeva sin dall’inizio che quei tre dottori non erano specializzati, e sapeva che stavano frequentando il corso di formazione all’estero – dice l’avvocato difensore Barnaba Battistella – non hanno tenuto nascosto nulla, non sapevano che quel corso all’estero fosse una frode, se ne sono resi conto quando la pratica si è fermata al Ministero». Allo stato dei fatti mancano però gli attestati di frequentazione ai corsi, e soprattutto, manca la denuncia dei tre nei confronti di Passarello. Inoltre è certo che il diploma presentato non è stato riconosciuto nemmeno dall’università di romena.

L’Ordine dei medici

Tutto questo verrà affrontato al processo. Ma una domanda resta: quando un medico si propone per entrare in servizio, chi verifica che la sua documentazione sia in regola prima che entri a contatto con i pazienti? «L’Ordine dei medici è qui apposta per certificare i titoli di studio – commenta il presidente dei medici di Padova Domenico Crisarà – tuttavia le norme ostacolano il nostro lavoro. La legge nazionale, che recepisce la norma europea, prevede che gli specializzandi possano esercitare la professione di medico di base se contemporaneamente stanno frequentando un corso di specializzazione in Italia, non all’estero; chi sta frequentando il corso all’estero prima deve diplomarsi e poi può esercitare, non capisco quindi come i tre medici in questione possano essere entrati in servizio prima di avere un diploma». Nelle ultime graduatorie della Regione Veneto su 850 domande ne sono state respinte 20: tre di queste sono quelle dei medici indagati a Padova. Si può supporre che altre frodi siano state messe a punto per poter accedere a quella ambita graduatoria? «Mancano i controlli e per quelli solo l’Ordine può intervenire» dice Crisarà.