Flessibilità e smart, in Veneto tutti con Benetton. «Ale ha ragione: sono il futuro»

Smart working sì ma “personalizzato” per ogni azienda e per rispondere ai bisogni dei lavoratori. Nessun eccesso: il team building e il lavoro di squadra rimangono centrali nella vita e nel lavoro. La soluzione “ibrida” per mettere insieme esigenze dell’impresa e del lavoratore proposta da Alessandro Benetton viene sposata anche dal resto dell’imprenditoria trevigiana.

Model Stampi, l’azienda battistrada

Esempi concreti, come quello dell’opitergina Model Stampi, dimostrano come lavorando meno ore e lasciando più flessibilità si aumenta la soddisfazione del lavoratori e, di conseguenza, la produttività. «Per noi avere flessibilità è naturale» parla Franco Cuzziol, titolare di Model Stampi, «non dappertutto è possibile applicare flessibilità, per noi è più facile dare una giusta attenzione alle persone conciliandola con le esigenze dell’azienda. Lo smart working è uno strumento che deve essere usato quando ci sono necessità personali o familiari. Credo che sia alienante stare a casa da soli per ore e ore. Ben venga lo smart working se posso favorire il padre ed eventualmente la madre che assistono i figli o i genitori, spesso ci dimentichiamo che anche loro sono da aiutare raggiunta una certa età». Ma non si deve rinunciare a bere il caffè con i colleghi: «Non perdiamo di vista il lavoro di squadra» prosegue Cuzziol, «per me ha ancora grande valore la macchinetta del caffè in azienda per scambiare momenti di vita. Faccio la call con un cliente che sta in Lombardia, in Piemonte o in Germania, mi evito di fare 4 ore di strada per due ore di riunione, non è salutare se lo si fa da un ufficio all’altro. Il contatto umano rimane fondamentale, lo smart working serve per favorire le situazioni di bisogno».

Astoria Vini: “Cercare di stare bene”

Sulla stessa linea Filippo Polegato, amministratore delegato di Astoria Vini: «Ogni azienda e ogni settore ha le sue esigenze e lo smart working deve essere personalizzato in base al contesto e alla tipologia di lavoro. Sono d’accordo sul fatto che bisogna conciliare il lavoro con la vita privata dei lavoratori. Vediamo sempre che quando un collaboratore sta bene, sta bene anche nell’azienda». Come nella vita di tutti i giorni, deve rimanere centrale il lavoro di squadra: «Non c’è solo lo smart working per andare incontro alle esigenze dei lavoratori» continua Polegato, «insieme con il team building si può trovare una formula per lavorare molto più in armonia e sintonia con l’azienda. Per alcuni lavori è difficile conciliare il lavoro da casa, mi immagino la mia parte produttiva che è impossibile da fare da remoto. La parte commerciale e amministrative sono molto più facili da organizzare. E secondo me deve esserci un ibrido: lo smart working al 100% no, non si deve essere totalizzanti né da un lato né dall’altro, serve venire in azienda, anche un giorno alla settimana per fare un esempio».