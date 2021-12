Flor: dobbiamo tornare ai Covid hospital

Continua la pressione sugli ospedali della Regione. La percentuale di posti letto occupati da malati Covid nei reparti di area medica è il solo dato che consente al Veneto di rimanere ancorato alla zona bianca, ma è una rassicurazione destinata a sfumare nel giro di pochi giorni, dato che tutte le proiezioni dipingono le sette province di giallo prima di Natale.

La situazione

Negli ospedali della Regione ci sono 894 (+5) posti letto non intensivi occupati da malati Covid, altri 133 (-1) nei reparti di Rianimazione. Numeri che sono indice di una cavalcata impetuosa, a cui la Regione sta provando a mettere un freno con la riattivazione di parte degli ormai celebri Covid hospital: quelli di Schiavonia (Padova), Treviso San Camillo e Santorso (Vicenza). Riattivazioni che hanno acceso le polemiche.

Flor

Nel Padovano, in particolare, l’apertura è stata e continua a essere osteggiata da 44 sindaci della Bassa, che hanno fatto sentire la loro voce contro la riconversione Covid di un ospedale che è punto di riferimento per il territorio. Ma la scelta di ritornare al vecchio assetto, già conosciuto nelle prime due ondate della pandemia, non piace nemmeno altrove.Non piace nemmeno ai “piani alti”, ma, in questa fase, non c’erano alternative. Lo spiega senza troppi giri di parole Luciano Flor, direttore generale della sanità veneta. «In questo momento stiamo chiedendo uno sforzo a tutti gli ospedali della regione. In tutti si decide di giorno in giorno, a seconda dell’andamento della pandemia e dei ricoveri, la migliore organizzazione per la sicurezza dei malati. Avere reparti con pazienti Covid e non Covid è un rischio che nessuno vuole correre, motivo per il quale la scelta di concentrare i malati in alcune strutture è una scelta obbligata» ha spiegato Flor, intervenendo nella polemica che vede in Padova il suo baricentro.

L’aumento dei contagi

Del resto, i contagi continuano a macinare, tra le sette province. Ieri se ne sono contati altri 3.271, che portano il totale dei positivi un soffio sotto la quota simbolicamente impattante dei 50 mila positivi: sono 49.241. Nelle 24 ore si sono registrati poi ulteriori 5 decessi, sono 12.055 dall’inizio della pandemia. L’altro lato della luna vede la corsa della profilassi, da giorni tornata a macinare numeri importanti. Sabato sono state eseguite 47.011 vaccinazioni, di cui 2.780 di prime dosi.