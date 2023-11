Forcolin apre le porte a Barbisan

Il coordinatore di Forza Italia lancia per il consigliere regionale un possibile “salvagente” al leghista espulso: il “riscatto” alle Comunali di Portogruaro. “Prendo atto che Fabiano Barbisan è un uomo libero dai partiti: potrebbe candidarsi come sindaco a Portogruaro con una lista civica”. A smuovere è Gianluca Forcolin, referente di Forza Italia per il Veneto Orienale che nei giorni scorsi si è sentito al telefono con l’ex collega leghista espulso per una frase “sessista” pronunciata durante una trasmissione televisiva.

La riabilitazione

Forcolin propone una “ricetta” al consigliere regionale simile a quella che ha portato lui stesso alla rinascita politica: presentarsi alle une per dimostrare quale sia il suo consenso personale, aldilà della decisione della ghista. Una sorta di cartina da segreteria leghista. Una sorta di cartina tornasole che può essere il primo passo per l’ingresso anche di Barbisan nel partito fondato da Berlusconi. “Fabiano mi ha telefonato l’altro giorno per un altro motivo – spiega Forcolin – e gli ho lanciato la proposta: Candidati come sindaco con una tua lista civica”, un po’ come ho fatto io a San Donà, così potral dimostrare a tutti il con senso personale di cui godi. Barbisan è un politico molto conosciuto e “di peso” nel Portogruarese”.

Il precedente

Un copione già visto in casa Lega.”Il contrasto è tra una parte della segreteria locale e quella regionale-continua-E alcuni leghisti della zona han stappato le bottiglie quando Barbisan è stato espulso, com’è accaduto per le mie dimissioni in Regione nell’agosto 2020. Si tratta di qualche esponente locale che ha occupato ruoli importanti, anche in Parlamento, che pensa di emergere eliminando i colleghi scomodi. A differenza loro non ho brindato per la vicenda di Fabiano. C’è chi gode delle disgrazie altrui ma la politica a eliminazione diretta non funziona”.Per Barbisan si chiude una porta ma si apre un portone? «Non è scusabile lo scivolone in cui è incorso – spiega Forcolin – ma gli ho comunque consigliato di rimettersi in gioco, anche per dimostrare se la segreteria della Lega ha agito bene o se i portogruaresi lo votano comunque. Candidarsi significa dimostrare il proprio consenso indipendentemente dalla casacca politica”. Ma Forza Italia lo sosterebbe? “In questo momento non c’è dibattito e questo smuoverebbe le acque. Dopo le esperienze di Teresa Senatore e Florio Favero difficile che la Lega possa proporre un proprio candidato: Fratelli d’Italia assieme a Forza Italia potrebbe convergere su Barbísan, un nome aggregante e condivisibile. Se deciderà di presentarsi possiamo parlarne…”. Nella telefonata avete parlato di un suo ingresso in Fi? «Non spetta a me decidere, dovrei confrontarmi con il segretario regionale Flavio Tosi. Dopo l’infelice passaggio in tivù serve creare un percorso condiviso a livello regionale e forse nazionale». Nel frattempo la Lega portogruarese è in subbuglio. Il segretario della sezione Luigi Toffolo ha annunciato le dimissioni e altri potrebbero seguirlo. La sezione, secondo Toffolo, è composta da 60 sostenitori e 20 militanti. Il percorso di Barbisan e i suoi sostenitori potrebbe essere simile a quello di Forcolin e il suo gruppo: molti si stanno tesserando con Forza Italia. Nell’aria, insomma, c’è un altro esodo che andrebbe a in- grossare le fila forziste, mai così numerose negli ultimi 10 anni nel Veneto Orientale.