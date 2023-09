Forcolin corteggia Bottacin

L’assessore regionale leghista Giampaolo Bottacin passa a Forza Italia? Il suo nome è circolato nei giorni scorsi tra i possibili transfughi dal partito di Salvini a quello di Berlusconi. Al termine della visita a San Donà di lunedì pomeriggio Bottacin si è intrattenuto in colloquio con Gianluca Forcolin, assessore al Bilancio sandonatese e coordinatore di Forza Italia nel Veneto orientale. «Sono venuto a trovare Gianluca perché è un amico», ha spiegato Bottacin sorridendo alla domanda sulle voci di un suo possibile passaggio agli Azzurri, facendo intendere che, oltre all’impegno istituzionale con la Giunta Teso, la sua presenza a San Donà era riconducibile al legame personale tra lui e l’ex vice di Zaia a Palazzo Balbi. Insomma, un modo per unire l’utile (il tema del Pgra e Protezione Civile) al dilettevole (temi politici di attualità). Forcolin lo ha accompagnato fino all’auto in un fitto conciliabolo a tu per tu, lontano dai microfoni dei cronisti, non senza attirare l’attenzione dei colleghi di Giunta.

Coordinatore regionale

D’altra parte lo stesso coordinatore regionale Flavio Tosi ha annunciato l’arrivo nel file forziste di alcuni tra i leghisti delusi, come accaduto per lo stesso Forcolin che nel frattempo ha già avviato un’attività di “reclutamento” a livello locale e regionale.

Ex colleghi

«Bottacin è un amico e un ex collega in Regione che rivedo sempre con piacere – spiega Forcolin -. Certo, come partito siamo alla ricerca di persone che vogliono fare parte del centro moderato, ma non si tratta di una mera contrapposizione alla Lega, di cui anch’ io ho fatto parte. Le porte di Forza Italia sono aperte a tutti, meglio se si tratta di persone dotate di esperienza politica, che conoscono bene il territorio, e sono in grado di mantenere una certa credibilità con il loro elettorato di riferimento». Un profilo che sembra calzare a pennello per Bottacin…