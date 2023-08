Forcolin in campagna acquisti

«Porta aperta in Forza Italia per Andrea Cereser che non ha rinnovato la tessera del Pd». È l’invito di Gianluca Forcolin a entrare nel partito di Berlusconi all’ex sindaco di SanDoná. Dopo 30 anni in Lega Forcolin è passato in Fi e sollecita ad un effetto “slidingdoors” anche in altri esponenti politici di punta della zona. L’ex vice di Zaia, infatti, è in piena campagna acquisti e punta a rompere gli argini tra gli amministratori locali, dopo la nomina come referente del Veneto orientale di Fi. Un mandato conferitogli direttamente dal coordinatore regionale del partito Flavio Tosi che sta suscitando qualche dissonanza nella fronda interna, anche se l’ex vice di Zaia va avanti per la sua strada, e anzi rilancia con nuovi iscritti.

Le motivazioni di Forcolin

In quest’ottica tende la mano al rivale Cereser, dopo parecchie battaglie che li hanno visti su fronti contrapposti. «In questo momento particolare potrebbe passare con noi in Forza Italia – spiega Forcolin – visto che il riferimento politico di Cereser, mai nascosto, è sempre stato l’ex segretario Matteo Renzi, e che lo stesso ha più volte fatto capire, che solo con Forza Italia si potrebbe costruire una nuova casa per tutti i moderati di centro che vogliono riportare la politica al centro dell’attività, e non relegarla a semplice spettatrice».

Cereser sarebbe l’ideale

«Cereser si è sempre sottratto ai dettami della sinistra-incalza Forcolin- per restare al centro e l’esperienza maturata sul campo in questi dieci anni alla guida della città, potrebbe essere utile al dibattito e alla crescita del partito in tutto il Veneto orientale. Le perplessità di Cereser sul nuovo corso del Pd sono condivisibili, in particolare sulla gestione di Elly Schlein, in grado di rovinare anche l’alta qualità di Stefano Bonaccini (presidente della RegioneEmilia-Romagna) da sempre riconosciuto come un buon amministratore del territorio. Mi fa piacere che Cereser non voglia finire in quel disastro di gestione del Pd, sempre più spostata a sinistra».