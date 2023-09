Formaggio ci ricasca

Il comportamento sopra le righe, l’avvio del procedimento disciplinare, le scuse pubbliche per l’accaduto: il film si ripete e il protagonista è sempre Joe Formaggio. Nemmeno sei mesi dopo lo scandalo delle molestie lamentate dalla leghista Milena Cecchetto, il consigliere regionale meloniano è finito di nuovo nella bufera, in questo caso per le parole pronunciate lunedì su Rete Veneta a “Focus” e rilanciate martedì su Facebook dal dem Andrea Zanoni: «Voglio vedere la maggioranza dei cittadini veneti di pelle bianca. Posso dirlo o no? E anche la gente la pensa così». Questa volta però i vertici di Fratelli d’Italia non sembrano intenzionati a perdonarlo ancora: «In Fdi non c’è spazio per il razzismo», ha dichiarato ieri il responsabile dell’organizzazione Giovanni Donzelli,

La commissione

Basterà? «Abbiamo inviato tutti i contenuti della trasmissione a cui ha partecipato il consigliere Formaggio alla commissione di disciplina per valutare conseguenti provvedimenti», ha annunciato Donzelli, braccio destro di Giorgia Meloni, ribadendo che «pensare di valutare o peggio di discriminare le persone in base al colore pelle è incompatibile con i valori della nostra comunità». Parole fatte proprie dal capogruppo regionale Enoch Soranzo, reputando «le esternazioni» del collega «assolutamente fuori luogo ed estranee al pensiero, alla convinzione e ai valori di Fratelli d’Italia». Queste puntualizzazioni sono tuttavia apparse insufficienti al gruppo del Partito Democratico, che ha chiesto pertanto «interventi seri» da parte del governatore Luca Zaia e del Consiglio regionale: «Il consigliere non è nuovo a uscite violente per far parlare di sé, ma con queste ultime è stato passato di nuovo qualsiasi limite. Non basta prendere neppure le distanze, come ha fatto ipocritamente qualche esponente di Fratelli d’Italia, quando poi questi esponenti vengono candidati ed eletti nelle proprie fila».

La nota

Formaggio ha diffuso una nota in cui, dopo aver parlato di «un ragionamento provocatorio che voleva mettere al centro la questione dell'immigrazione clandestina» e che è stato «estrapolato dal contesto», ha assicurato di non voler cercare «giustificazioni» e ha fatto sostanzialmente dietrofront: «Il razzismo è un'espressione indegna e disumana da contrastare con ogni mezzo e da condannare senza se e senza ma». Pare di capire che l'ex sindaco di Albettone abbia preso seriamente il nuovo deferimento agli "arbitri" di Fdi per le sue considerazioni sull'immigrazione: «Sono un tipo diretto e forse non sono riuscito a far passare con chiarezza questo messaggio, e di questo mi scuso ancora con tutti quelli che si sono sentiti offesi, da tutti i cittadini onesti al mio partito, i cui vertici regionali e nazionali ho già contattato per spiegare la situazione e presentare personalmente anche a loro le mie scuse». Formaggio l'aveva fatto anche dopo il caso Cecchetto, con la quale aveva successivamente firmato un accordo extragiudiziale, basato su un risarcimento (donato a un centro antiviolenza) e vincolato a un patto di riservatezza. Salvo poi, dopo essere stato "prosciolto" dall'organismo interno, scrivere su Facebook il 9 agosto: «Bene… e adesso restiamo in attesa di conoscere il nome dell'infame che ha fatto partire il falso cinema».